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Экономический форум ЕАЭС планируют провести осенью в Минске
13.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят формирование рынка газа и устранение барьеров в торговле. Заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на 21 мая в формате онлайн. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Повестка еще формируется, но она уже в основном одобрена Советом ЕЭК, будет вынесено более десятка вопросов.
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Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят формирование рынка газа и устранение барьеров в торговле. Заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на 21 мая в...
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