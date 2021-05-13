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Экономический форум ЕАЭС планируют провести осенью в Минске

13.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят формирование рынка газа и устранение барьеров в торговле. Заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на 21 мая в формате онлайн. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Повестка еще формируется, но она уже в основном одобрена Советом ЕЭК, будет вынесено более десятка вопросов.

Что касается экономического форума ЕАЭС, его планируется провести осенью в Минске. И еще из планов: ЕЭК проведет выездное заседание Коллегии и встречу с бизнес-сообществом в июне в Бресте. Задача - получить обратную связь о том, как срабатывают решения, которые принимает комиссия для того, чтобы в дальнейшем их подкорректировать. В целом страны ЕАЭС успешно справляются с экономическими последствиями пандемии - отмечают в ЕЭК.

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    Теги: Брест, Минск
     
     
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