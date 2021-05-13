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БелАЗ увеличивает экспортные продажи карьерной техники

13.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

С начала года жодинские машиностроители отгрузили в разные страны уже более 240 единиц техники. Один из ключевых контрактов с Индией, большой интерес к нашим БелАЗам и в Чили. Наибольший объем внешних продаж (а это 80 % экспорта) - рынок России. К слову, среди актуальных договоренностей 93 самосвала для работы в угольных карьерах Якутии. 

Среди новых трендов холдинга БелАЗ - разработка и создание дизель-троллейвозов - специальных карьерных самосвалов, которые работают по принципу трамвая или троллейбуса в условиях добычи полезных ископаемых на большой глубине. В таких БелАЗах  заинтересованы промышленники с Сахалина, а также из Узбекистана.

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Теги: Минск
 
 
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С начала года жодинские машиностроители отгрузили в разные страны уже более 240 единиц техники. Один из ключевых контрактов с Индией, большой интерес к нашим...
 
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