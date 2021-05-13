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БелАЗ увеличивает экспортные продажи карьерной техники
13.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
С начала года жодинские машиностроители отгрузили в разные страны уже более 240 единиц техники. Один из ключевых контрактов с Индией, большой интерес к нашим БелАЗам и в Чили. Наибольший объем внешних продаж (а это 80 % экспорта) - рынок России. К слову, среди актуальных договоренностей 93 самосвала для работы в угольных карьерах Якутии.
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С начала года жодинские машиностроители отгрузили в разные страны уже более 240 единиц техники. Один из ключевых контрактов с Индией, большой интерес к нашим...
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