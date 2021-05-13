Крупнейший производитель яиц перешел под крыло «Агрокомбината Дзержинский»

Источник материала: Tut.by

«Агрокомбинат «Дзержинский» взял в управление «1-ю Минскую птицефабрику». Данную информацию TUT.BY подтвердили на столичном предприятии.



Фото: bsatu.by

В повестке внеочередного общего собрания акционеров фабрики значился пункт «о заключении договора по передаче полномочий исполнительного органа (руководителя ОАО «1-я Минская птицефабрика») ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». По сути речь шла о переходе столичной компании под крыло более крупного агрокомбината.

Такое решение приняли власти Минска и Минской области, уточнили TUT.BY источники.

— Стоит задача наладить эффективное производство. Наряду с этим произошла кадровая оптимизация, которая позволит снизить затратную часть, — сказали собеседники.

Сейчас управляющим «1-й Минской птицефабрики» является Максим Хотько. До этого он работал в «Агрокомбинате «Дзержинский».

Ранее гендиректором минской птицефабрики был Александр Забелло. Он 7 лет, до октября 2019 года, возглавлял концерн Белгоспищепром и ушел в отставку на фоне коррупционного скандала в «кристалловском» холдинге.

Впрочем, Забелло еще в феврале 2021 года строил долгосрочные планы по поводу будущего птицефабрики. В интервью «Минской правде» он признался, что компания переживает непростые времена. При этом надеялся, что удастся перейти от убытков к генерации прибыли, нарастив экспортный потенциал. Наряду с этим стояла задача сократить издержки. Среди планов значилось выращивание эмбрионов, которые служат исходным сырьем для создания вакцин от различных вирусов, разработка нового вида продукции из переработанного сырья (дефектных яиц) и углубленная переработка мяса птицы.

«1-я Минская птицефабрика» — самый крупный производитель яйца куриного в Беларуси с законченным технологическим циклом: родительское стадо — инкубатор — выращивание молодняка — содержание промышленного стада кур-несушек для получения пищевых яиц. В разное время в ее состав вошли Минская птицефабрика имени Н.К. Крупской, Ивенецкая птицефабрика, птицефабрики «Дубовляны», «Пионер», «Победа», а также 11 бывших колхозов и совхозов.