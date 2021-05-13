|
Крупнейший производитель яиц перешел под крыло «Агрокомбината Дзержинский»
13.05.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Агрокомбинат «Дзержинский» взял в управление «1-ю Минскую птицефабрику». Данную информацию TUT.BY подтвердили на столичном предприятии.
В повестке внеочередного общего собрания акционеров фабрики значился пункт «о заключении договора по передаче полномочий исполнительного органа (руководителя ОАО «1-я Минская птицефабрика») ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». По сути речь шла о переходе столичной компании под крыло более крупного агрокомбината.
Такое решение приняли власти Минска и Минской области, уточнили TUT.BY источники.
— Стоит задача наладить эффективное производство. Наряду с этим произошла кадровая оптимизация, которая позволит снизить затратную часть, — сказали собеседники.
Сейчас управляющим «1-й Минской птицефабрики» является Максим Хотько. До этого он работал в «Агрокомбинате «Дзержинский».
Ранее гендиректором минской птицефабрики был Александр Забелло. Он 7 лет, до октября 2019 года, возглавлял концерн Белгоспищепром и
Впрочем, Забелло еще в феврале 2021 года строил долгосрочные планы по поводу будущего птицефабрики. В
«1-я Минская птицефабрика» — самый крупный производитель яйца куриного в Беларуси с законченным технологическим циклом: родительское стадо — инкубатор — выращивание молодняка — содержание промышленного стада кур-несушек для получения пищевых яиц. В разное время в ее состав вошли Минская птицефабрика имени Н.К. Крупской, Ивенецкая птицефабрика, птицефабрики «Дубовляны», «Пионер», «Победа», а также 11 бывших колхозов и совхозов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«1-я Минская птицефабрика» - самый крупный производитель яйца куриного в Беларусь с законченным технологическим циклом
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)