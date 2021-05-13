Доллар пошел в рост, евро упал в цене на старте торгов в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая ― Sputnik. Евро и российский рубль стали дешевле, доллар США подорожал в начале торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10.15, евро просел на 0,15%, доллар США подскочил на 0,05%, российский рубль уменьшил в цене 0,28%.

В начале торгов 13 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,53 рубля,

100 российских рублей – 3,41 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова отмечала , что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах.

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