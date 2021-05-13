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Доллар пошел в рост, евро упал в цене на старте торгов в четверг
13.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая ― Sputnik. Евро и российский рубль стали дешевле, доллар США подорожал в начале торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10.15, евро просел на 0,15%, доллар США подскочил на 0,05%, российский рубль уменьшил в цене 0,28%.
В начале торгов 13 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова
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Российский рубль уменьшил в стоимости по отношению к белорусской валюте в начале торгов в четверг.
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