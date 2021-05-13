ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина может отказаться от электроэнергии из Беларуси и России

13.05.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Президент Украины наделил полномочиями регулятора энергорынка сдерживать поставки электричества по из Беларуси и России, об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Документ под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи" ранее был одобрен и принят депутатами.

Среди пунктов закона - новые полномочия, которыми наделена национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В соответствии с ними импорт электроэнергии до конца 2021 года из Беларуси и России может быть прекращен. Это произойдет в случае, если оператор отменит результаты проведенных аукционов на поставку электричества по сетям.

Осенью 2019 года после четырехлетней паузы Украина возобновила приобретение российской электроэнергии, однако в апреле 2020-го импорт снова был прекращен - в связи с пандемией.

С начала 2021-го аукционы по доступу компаний-трейдеров были возобновлены. Факт приобретения с 1 февраля подтвердила "Укрэнерго". В свою очередь украинское министерство энергетики выступило против импорта из Беларуси и России. Однако Украина из-за отопительного сезона с возросшей нагрузкой на сети получала электричество, чтобы избежать веерных отключений. Кроме того, власти соседней страны также обращались с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях в феврале.

Напомним, что на минувшей неделе  Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Зеленский подписал закон, который позволит операторам в энергетической отрасли ограничивать импорт.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мозырский НПЗ уходит в июне на ремонт. А что будет делать «Нафтан»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by