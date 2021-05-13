Украина может отказаться от электроэнергии из Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Президент Украины наделил полномочиями регулятора энергорынка сдерживать поставки электричества по из Беларуси и России, об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Документ под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи" ранее был одобрен и принят депутатами.

Среди пунктов закона - новые полномочия, которыми наделена национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В соответствии с ними импорт электроэнергии до конца 2021 года из Беларуси и России может быть прекращен. Это произойдет в случае, если оператор отменит результаты проведенных аукционов на поставку электричества по сетям.

Осенью 2019 года после четырехлетней паузы Украина возобновила приобретение российской электроэнергии, однако в апреле 2020-го импорт снова был прекращен - в связи с пандемией.

С начала 2021-го аукционы по доступу компаний-трейдеров были возобновлены. Факт приобретения с 1 февраля подтвердила "Укрэнерго". В свою очередь украинское министерство энергетики выступило против импорта из Беларуси и России. Однако Украина из-за отопительного сезона с возросшей нагрузкой на сети получала электричество , чтобы избежать веерных отключений. Кроме того, власти соседней страны также обращались с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях в феврале.

Напомним, что на минувшей неделе Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.