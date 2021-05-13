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Украина может отказаться от электроэнергии из Беларуси и России
13.05.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Президент Украины наделил полномочиями регулятора энергорынка сдерживать поставки электричества по из Беларуси и России, об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.
Документ под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи" ранее был одобрен и принят депутатами.
Среди пунктов закона - новые полномочия, которыми наделена национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В соответствии с ними импорт электроэнергии до конца 2021 года из Беларуси и России может быть прекращен. Это произойдет в случае, если оператор отменит результаты проведенных аукционов на поставку электричества по сетям.
Осенью 2019 года после четырехлетней паузы Украина возобновила приобретение российской электроэнергии, однако в апреле 2020-го импорт снова был прекращен - в связи с пандемией.
С начала 2021-го аукционы по доступу компаний-трейдеров были возобновлены. Факт приобретения с 1 февраля подтвердила "Укрэнерго". В свою очередь украинское министерство энергетики выступило против импорта из Беларуси и России. Однако Украина из-за отопительного сезона с возросшей нагрузкой на сети
Напомним, что на минувшей неделе Украина
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Владимир Зеленский подписал закон, который позволит операторам в энергетической отрасли ограничивать импорт.
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