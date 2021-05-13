|
МАЗ приступает к серийному выпуску электробусов
13.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Это новое слово для Минского автозавода. Накануне холдинг передал автопаркам столицы и областных городов первую партию ноу-хау - 10 электробусов. На одной зарядке машина способна проехать до 300 километров - такого еще не было! Плюс у экотранспорта хороший экспортный потенциал. Присматриваются города России и Украины. О бонусах для пассажиров, а также электротрендах в тяжелом машиностроении.
У электрического "Зубра" аккумуляторные батареи повышенной емкости
Для пассажиров - просторный салон, кондиционер, USB-порты для зарядки смартфонов на каждом ряду сидений. Отопление электрическое, а значит и экологичное. У электрического "Зубра" аккумуляторные батареи повышенной емкости. Одна из особенностей электробуса в том, что он заряжается именно ночью. Это удобно и экономично. Впечатляет и запас хода - в теплое время года до 300 километров, а это десятки рейсов и бесперебойная работа по маршрутам.
Новый тренд и у карьерных самосвалов - гигантов! Белорусский автозавод продолжает испытания ноу-хау - это дизель-троллейвоз. Машина, работающая по принципу трамвая или троллейбуса в экстремальных условиях добычи полезных ископаемых на большой глубине. В таких БелАЗах заинтересованы промышленники с Сахалина, а также из Узбекистана. Первая экспортная партия дизель-троллейвозов из Жодино отправится заказчикам в следующем году.
Еще одну премьеру от жодинских машиностроителей ожидаем этой осенью. На одной из крупных международных выставок БелАЗ презентует полностью электрический карьерный самосвал. По сути самый большой электромобиль в мире. Начиная с зимы, его продолжают обкатывать и испытывать.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это новое слово для Минского автозавода. Накануне холдинг передал автопаркам столицы и областных городов первую партию ноу-хау - 10 электробусов. На одной зарядке...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)