МАЗ приступает к серийному выпуску электробусов

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Это новое слово для Минского автозавода. Накануне холдинг передал автопаркам столицы и областных городов первую партию ноу-хау - 10 электробусов. На одной зарядке машина способна проехать до 300 километров - такого еще не было! Плюс у экотранспорта хороший экспортный потенциал. Присматриваются города России и Украины. О бонусах для пассажиров, а также электротрендах в тяжелом машиностроении.



С МАЗа и БелАЗа - репортаж Алексея Кондратенко. Более 70 лет назад МАЗ еще не был известным брендом. В далекие послевоенные годы задача стояла простая: обеспечить экономику СССР техникой. Так, Минский автозавод на десятилетия развивался как производитель грузовиков и самосвалов, а белорусский зубр, как и бренд МАЗ, стал популярным по всему миру.



Лишь в начале 90-х годов 20-го века в столице стали собирать пассажирские автобусы, без которых теперь невозможно представить города Беларуси.

И вот третья веха в истории холдинга "БелавтоМАЗ": на заводе отныне будут выпускать электротранспорт. Накануне МАЗ передал столице и областным городам 10 электробусов. Это первая партия ноу-хау, за ней последует серийное производство. Машины окрашены в фирменные цвета перевозчиков - желтый для Минска, зеленый - для регионов. Электробус МАЗ отличает стильный силуэт и дизайн. А визуально он похож на новейший автобус третьего поколения.







У электрического "Зубра" аккумуляторные батареи повышенной емкости

Для пассажиров - просторный салон, кондиционер, USB-порты для зарядки смартфонов на каждом ряду сидений. Отопление электрическое, а значит и экологичное. У электрического "Зубра" аккумуляторные батареи повышенной емкости. Одна из особенностей электробуса в том, что он заряжается именно ночью. Это удобно и экономично. Впечатляет и запас хода - в теплое время года до 300 километров, а это десятки рейсов и бесперебойная работа по маршрутам.Новый тренд и у карьерных самосвалов - гигантов! Белорусский автозавод продолжает испытания ноу-хау - это дизель-троллейвоз. Машина, работающая по принципу трамвая или троллейбуса в экстремальных условиях добычи полезных ископаемых на большой глубине. В таких БелАЗах заинтересованы промышленники с Сахалина, а также из Узбекистана. Первая экспортная партия дизель-троллейвозов из Жодино отправится заказчикам в следующем году.Еще одну премьеру от жодинских машиностроителей ожидаем этой осенью. На одной из крупных международных выставок БелАЗ презентует полностью электрический карьерный самосвал. По сути самый большой электромобиль в мире. Начиная с зимы, его продолжают обкатывать и испытывать.