Лукашенко: Если люди поддержат новый проект Конституции, - быть этой. Не поддержат - у нас же Конституция есть

Источник материала: Tut.by

Если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым, заявил Александр Лукашенко 13 мая на встрече с руководителями Конституционной комиссии Беларуси, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

На встрече присутствовали председатель Конституционного суда, Петр Миклашевич, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

— Если люди поддержат новый проект Конституции, — быть этой Конституции. Не поддержат — у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей, — сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что многое будет зависеть от элиты белорусского общества — руководства страны всех уровней, юридической общественности, образованных, умных и талантливых граждан, которые будут не только высказывать свое мнение, но и вести за собой общество, сообщает пресс-служба.

По его словам, встречу организовали для обсуждения вопросов, которые обсуждаются на заседаниях комиссии, а пока он практически не вмешивается в эту работу. По его словам, когда проект обновленной Конституции будет подготовлен, то тогда с его участием состоится подробное чтение этого проекта.

— Соберемся и будем читать по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно — кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести какие-то предложения, граждане, когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать.

Он поблагодарил тех, кто направляет предложения по возможным изменениям в Конституцию.

— Юристы есть толковые, умные, которые напрямую на вас выходят — на председателя (Конституционной комиссии. — Прим.), руководителей наших палат парламента и предлагают конкретные изменения в проект Конституции или иные вносят предложения. Словом, люди ведут себя активно — те, кто хочет сохранения страны, кто понимает, что такое Конституция.

Лукашенко подчеркнул, что Конституция — это основная конструкция нашего государства, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а те или иные изменения вносились для галочки или в популистских целях.

— Вот провели заседание Конституционной комиссии, Конституцию некую нарисовали. Для того, чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию. Не должно быть, Петр Петрович так ни в коем случае.

Напомним, Конституционная комиссия приступила к работе в начале марта. В нее вошли более 30 человек. Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум. Проект новой Конституции планируют вынести на всенародное обсуждение.