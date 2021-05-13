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Послов Франции и США не было на вручении верительных грамот Лукашенко. Почему?

13.05.2021 13:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шесть новых послов вручили Александру Лукашенко верительные грамоты. Среди них — главы дипмиссий Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Почему на церемонии не было новых послов Франции и США?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После президентских выборов Александр Лукашенко уже второй раз принимает верительные грамоты. В ноябре прошлого года верительные грамоты Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси и послы Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и Японии.

По правилам, новый посол иностранного государства по прибытии в Минск должен сначала встретиться с главой МИД и вручить ему копии верительных грамот — что означает фактическое начало дипмиссии посланника, а после — вручить верительные грамоты главе государства.

Новый посол Франции Николя де Лакост прибыл в Беларусь в конце прошлого года. В декабре он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею. Но на церемонии вручения верительных грамот Лукашенко 13 мая посла Франции не было. Тут важно заметить, что Франция, как и другие страны ЕС и США, не признала результаты президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Но, как пояснили в посольстве, глава дипмиссии отсутствовал на церемонии по другой причине.


Фото: МИД Беларуси

— Посол Франции выехал во Францию по причинам личного характера. Его нет в Беларуси, — пояснили в посольстве.

Примет ли Николя де Лакост участие в следующей церемонии вручения верительных грамот, в посольстве не ответили.

С послом США в Беларуси Джули Фишер ситуации еще более непонятная. В апреле Фишер заявила, что не может приехать в Минск, так как у нее нет белорусской визы. На это глава МИД Владимир Макей ответил, что официальный Минск хочет «иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси». Мол, если посол «собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима», то тогда нет смысла приезжать в Беларусь.


Джули Фишер и Светлана Тихановская в Вильнюсе. Фото: Посольство США в Беларуси

Обсуждался вариант, что Фишер может начать исполнять свою дипмиссию из Вильнюса — замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас даже сообщал, что такое официальное обращение США поступило к правительству Литовской Республики с просьбой аккредитовать посла в Литве. Но этот вопрос пока не решен. К тому же МИД Беларуси заявил, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь.

Что касается вручения верительных грамот, Джули Фишер ранее заявляла, что все будет зависеть от ситуации.

— Я думаю, сейчас вопрос стоит так: что делать с обменом послами. Что касается грамот, этих бумаг, на которые чаще всего редко кто обращает внимание, то я хотела бы принять соответствующее решение после того, как прибуду в Минск и оценю, что я смогу сделать там, на месте. Сейчас я не могу точно сказать, как будет решаться ситуация с верительным грамотами, — пояснила Джули Фишер.

 
Теги: Минск
 
 
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Шесть новых послов вручили Александру Лукашенко верительные грамоты. Среди них - главы дипмиссий Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне....
 
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