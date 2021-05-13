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На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

13.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

11 июня с аукциона разыграют очередную партию участков с «недостроями». Купить землю можно будет в МинскомСмолевичскомДзержинском и Слуцком районах. Мы объехали интересные варианты недалеко от МКАД. В обзоре – б/у участки в Семково, Ратомке, Хатежино и Прилукской Слободе.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Все участки на карте

Первый лот предстоящих торгов – участок в Ратомке. Торги за 12 соток с “недостроем”  в 7,7 километрах от МКАД начнутся с 61 360 рублей. Готовность строения оценена в 12%. Бывший владелец успел возвести здесь только фундамент общей площадью 130 “квадратов”. В целом место неплохое: есть электричество, подъезд – гравийка, рядом лес. По соседству новые коттеджи, некоторые соседи еще строятся.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Общая площадь участка — 12 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 61 360,27 (в том числе Br 6 360,27) за строение);

Координаты участка: 53°55'42.4"N 27°20'11.4"E;

Расстояние до МКАД: 7,7 км.

аг. Семково, участок № 45 (Лот №4)

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

В Семково на торги выставлено сразу два участка с «недостроями». Участок №45 находится на улице Новая. Вакантный надел правильной формы, площадь территории – 14,63 сотки, подъезд – гравийка. На участке начато строительство дома – построен блочный фундамент площадью 81 квадратный метр. Через постройку уже проросли молодые деревья, похоже, что участок давно заброшен. Готовность дома оценена в 7%.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Общая площадь участка — 14,63 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 45 791,34 (в том числе Br 5 791,34) за строение);

Координаты участка: 54°01'01.7"N 27°25'32.7"E;

Расстояние до МКАД: 9 км.

аг. Семково, участок № 82 (Лот №5)

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Участок №82 расположен на улице Менделеева. Площадь территории – 12,15 сотки, на территории есть небольшой уклон. Бывший владелец надела также далеко не продвинулся в стройке – на участке виднеется лишь фундамент площадью 69 «квадратов». Торги за лот начнутся с 38,9 тыс. рублей, в том числе 4,9 тыс. за постройку.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Общая площадь участка — 12,15 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 38 933,36 (в том числе Br 4 933,36) за строение);

Координаты участка: 54°00'53.9"N 27°25'30.7"E;

Расстояние до МКАД: 9 км.

аг. Хатежино (Лот №6)

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

В Хатежино также будут разыграны две площадки. Одна из них находится на въезде в агрогородок на переулке Мира. Участок угловой, пятиугольный, подъезд асфальтирован. С одной стороны – лесополоса, закрывающая от трассы, с другой – жилой дом. Территория с большего ровная, но на участке есть небольшая канава. Ранее площадка уже осваивалась, бывший собственник успел поставить бетонный фундамент площадью 137 квадратных метров. Торги за лот начнутся с 103,4 тыс. рублей, объект оценен в 51,4 тыс.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Общая площадь участка — 14,90 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 103 392,83 (в том числе Br 51 392,83) за строение);

Координаты участка: 53°54'54.2"N 27°17'11.4"E;

Расстояние до МКАД: 8,4 км.

аг. Хатежино, участок № 147 (Лот №7)

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Участок №147 выделен с противоположной стороны агрогородка. Площадь надела – почти 15 соток, стартовая цена лота – 48 тыс. рублей. Подъезд – гравийка, есть электричество, рядом жилые и строящиеся дома. Сама площадка достаточно ровная и удобная для строительства, в данный момент на ней возведен только бетонный фундамент, площадь строения 114 квадратных метров. Постройка полностью заросла молодыми деревьями.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Общая площадь участка — 14,93 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 48 061,79 (в том числе Br 6 061,79) за строение);

Координаты участка: 53°54'08.3"N 27°18'42.6"E;

Расстояние до МКАД: 8,4 км.

д. Прилукская Слобода, участок № 202 (Лот №9)

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

В деревне Прилукская Слобода продается сразу три земельных надела. Участок № 202 —хорошо знаком участникам торгов. Несколько раз надел выставлялся на аукцион за Br 133,4 тыс., но безрезультатно. В октябре 2020 года стартовую цену подняли до Br 150,3 тыс. рублей, что также не помогло найти нового владельца. В марте 2021 году участок снова пытались продать, но и в этот раз торги закончились ничем. Новый аукцион назначен на 11 июня.

Напомним, на территории начато строительство дома, пятно застройки — почти 300 «квадратов»; стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Незавершенное строение оценено в 91,1 тыс. рублей. Из коммуникаций в населенном пункте есть газ и электричество.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Общая площадь участка — 14,93 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 150 300,60 (в том числе Br 91 100,60) за строение);

Координаты участка: 53°49'07.4"N 27°28'20.8"E;

Расстояние до МКАД: 5,3 км.

д. Прилукская Слобода, участок № 245 (Лот №10)

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Участок №245 находится ближе к железнодорожным путям. Площадь надела почти 15 соток, из коммуникаций есть электричество и газ. Площадка ровная, по соседству новые дома и коттеджи. Бывший собственник в строительстве сильно не продвинулся, на территории построен только свайный железобетонный фундамент общей площадью 148 квадратных метров. Готовность строения не превышает и 6%, торги за участок начнутся с 50,7 тыс. рублей.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Общая площадь участка — 14,89 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 50 697,74 (в том числе Br 3 697,74) за строение);

Координаты участка: 53°49'18.2"N 27°28'11.5"E; 

Расстояние до МКАД: 5,3 км.

д. Прилукская Слобода, ул. Летняя, 12 (Лот №11)

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Замыкает обзор участок №12 по улице Летняя. Он находится на окраине деревни, в наличии электричество и газ, подъезд – гравийка. Рядом жилые дома, напротив участка –поле. Площадь территории – 14,49 сотки, готовность строения – 47%, в состав входит: железобетонный фундамент общей площадью 156 кв.м, перекрытия – железобетонные плиты, стены –железобетонные блоки. Торги за участок начнутся с 87,3 тыс. рублей, сам «недострой» оценен в 42,3 тыс. рублей.

На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска
На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

Общая площадь участка — 14,49 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 87 293,49 (в том числе Br 42 293,49) за строение);

Координаты участка: 53°48'57.1"N 27°28'31.4"E;

Расстояние до МКАД: 5,3 км.

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11 июня с аукциона разыграют очередную партию участков с «недостроями». Купить землю можно будет в Минском, Смолевичском, Дзержинском и Слуцком районах....
 
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