На аукцион выставили 29 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно купить возле Минска

В деревне Прилукская Слобода продается сразу три земельных надела. Участок № 202 —хорошо знаком участникам торгов. Несколько раз надел выставлялся на аукцион за Br 133,4 тыс., но безрезультатно. В октябре 2020 года стартовую цену подняли до Br 150,3 тыс. рублей , что также не помогло найти нового владельца. В марте 2021 году участок снова пытались продать, но и в этот раз торги закончились ничем. Новый аукцион назначен на 11 июня.

Напомним, на территории начато строительство дома, пятно застройки — почти 300 «квадратов»; стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Незавершенное строение оценено в 91,1 тыс. рублей. Из коммуникаций в населенном пункте есть газ и электричество.