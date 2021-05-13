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Доллар немного подорожал, евро стал дешевле на торгах в четверг

13.05.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая ― Sputnik. Доллар США вырос в цене, евро и российский рубль просели на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ). 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Евро уменьшил в стоимости 0,28%, теперь на бирже его цена равна 3,0619 белорусского рубля. Доллар США вырос на 0,07%, покупателю придется выложить за американскую валюту 2,5327. Российский рубль просел на 0,35%, цена за 100 рублей установилась на отметке 3,4062.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль все же сдал свои позиции и просел по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг.
 
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