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Доллар немного подорожал, евро стал дешевле на торгах в четверг
13.05.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая ― Sputnik. Доллар США вырос в цене, евро и российский рубль просели на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
© Sputnik / Виктор Толочко
Евро уменьшил в стоимости 0,28%, теперь на бирже его цена равна 3,0619 белорусского рубля. Доллар США вырос на 0,07%, покупателю придется выложить за американскую валюту 2,5327. Российский рубль просел на 0,35%, цена за 100 рублей установилась на отметке 3,4062.
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российский рубль все же сдал свои позиции и просел по отношению к белорусской валюте на торгах в четверг.
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