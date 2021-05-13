|
Взаимная торговля Беларуси и Молдовы в первые месяцы 2021 года выросла на четверть
13.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Взаимная торговля Беларуси и Молдовы в первые месяцы года выросла на четверть, а белорусский экспорт прибавил едва ли не вдвое. Но останавливаться на этом, как водится, Минск и Кишинев не намерены. Накануне правительственная делегация Молдовы посетила белорусскую столицу и провела переговоры в белорусском правительстве и в парламенте.
Белорусы участвуют в тендерах на поставку техники в Молдову и выигрывают их
Белорусы постоянно участвуют в тендерах на поставку техники в Молдову, например, тракторов, и выигрывают в конкуренции. Готовы работать и по дорожно-строительным проектам, и обновлению пассажирского транспорта. Активно развиваются двусторонние отношения и в системе здравоохранения.
Планы по дальнейшему развитию отношений амбициозные. Среди задач: кооперация в АПК, совместные производства в промышленности и взаимная торговля. Сельское хозяйство - важная сфера в сотрудничестве. Беларусь находится в числе европейских лидеров по развитию агропромышленного комплекса. Поэтому кооперация в области сельского хозяйства в приоритете. Особая роль в укреплении дальнейших торгово-экономических связей отводится межправкомиссии, которая планирует собраться на заседание до конца года.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взаимная торговля Беларуси и Молдовы в первые месяцы года выросла на четверть, а белорусский экспорт прибавил едва ли не вдвое. Но останавливаться на этом, как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)