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Взаимная торговля Беларуси и Молдовы в первые месяцы года выросла на четверть, а белорусский экспорт прибавил едва ли не вдвое. Но останавливаться на этом, как водится, Минск и Кишинев не намерены. Накануне правительственная делегация Молдовы посетила белорусскую столицу и провела переговоры в белорусском правительстве и в парламенте.



Несмотря на корректировку политического курса Кишинева после президентских выборов под занавес прошлого года, страны нацелены выстраивать сотрудничество в разных сферах. Нет ни намека на нежелание укреплять торговлю и кооперацию. Сегодня в Молдове работают три сборочных производства. Предстоит идти по пути наращивания этих связей. Минск рассчитывает включиться в дорожно-строительные и сельскохозяйственные проекты в Молдове. Зеленый свет и молдавскому бизнесу в Беларуси.



Рассказывает Алина Лаппо: Плодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях официального Минска и Кишинева. Накануне в столицу прибыла с визитом парламентская делегация Молдовы во главе со спикером Зинаидой Гречаный. Беларусь и Молдова долгие годы демонстрируют верность дружбе и сотрудничеству. И это тот случай, когда уровнем партнерства действительно можно гордиться.



Страны активно развивают двусторонние контакты, в частности и в экономике. Налажен экспорт и импорт. В начале года товарооборот между государствами вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республике больше всего знают наши нефтепродукты, троллейбусы, лекарственные препараты и продовольствие.







Белорусы участвуют в тендерах на поставку техники в Молдову и выигрывают их

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взаимная торговля Беларуси и Молдовы в первые месяцы 2021 года выросла на четверть Взаимная торговля Беларуси и Молдовы в первые месяцы года выросла на четверть, а белорусский экспорт прибавил едва ли не вдвое. Но останавливаться на этом, как...

Белорусы постоянно участвуют в тендерах на поставку техники в Молдову, например, тракторов, и выигрывают в конкуренции. Готовы работать и по дорожно-строительным проектам, и обновлению пассажирского транспорта. Активно развиваются двусторонние отношения и в системе здравоохранения.Планы по дальнейшему развитию отношений амбициозные. Среди задач: кооперация в АПК, совместные производства в промышленности и взаимная торговля. Сельское хозяйство - важная сфера в сотрудничестве. Беларусь находится в числе европейских лидеров по развитию агропромышленного комплекса. Поэтому кооперация в области сельского хозяйства в приоритете. Особая роль в укреплении дальнейших торгово-экономических связей отводится межправкомиссии, которая планирует собраться на заседание до конца года.