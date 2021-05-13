«Мы останемся без работы и зарплаты». БМЗ просит европейских партнеров не вводить санкции

Источник материала: Tut.by

На Белорусском металлургическом заводе начат сбор подписей под открытым письмом за недопущение западных санкций в отношении предприятия. Об этом говорится на официальной странице БМЗ в соцсети «Вконтакте». Опасения понятны — 50% экспорта жлобинского завода приходится на Европу.



Фото: пресс-центр БМЗ

В сообщении БМЗ говорится, что в последнее время «различные некоммерческие организации направляют в адрес иностранных партнеров БМЗ письма, в которых под надуманными предлогами призывают прекратить сотрудничество». В связи с этим работники БМЗ обращаются с открытым письмом к «зарубежным партнерам, участникам международного профсоюзного движения, представителям стран Европейского союза и других государств».

— С августа прошлого года заводчанам предлагалось поддержать политически мотивированные требования путем остановки предприятия. Эта идея трудовым коллективом поддержана не была. В текущем году против БМЗ начата информационная кампания, направленная на побуждение зарубежных партнеров к отказу от торговых отношений с заводом. При этом заявители манипулируют событиями и фактами, распространяют информацию не соответствующую действительности. Этот процесс политически мотивирован и реализуется субъектами, не имеющими отношения к деятельности БМЗ. Мы решительно против того, чтобы нас использовали как средство в достижении чьих-то политических целей, особенно, когда это сопряжено с угрозами экономической устойчивости предприятия, — говорится в письме.

Сегодня на БМЗ трудится свыше 11 тысяч человек, отметили авторы послания.

— Прекращение торговых отношений, как и иные виды санкций, приведут к тому, что мы останемся без работы и заработной платы, наши семьи — без средств к существованию. Будет нанесен серьезный удар по социальным проектам реализуемым БМЗ. Поэтому сегодня мы призываем вас не поддаваться информационным манипуляциям тех, кто выступает за санкции и разрыв отношений с БМЗ. Уверены, что вы проявите профессионализм и будете объективны в оценке ситуации, — сказано в письме.

В сообщении БМЗ не говорится о заявлениях каких иностранных структур идет речь.

Ранее руководство глобального профсоюза IndustriALL, представляющего интересы 50 миллионов рабочих, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях, обратилось к генеральному директору БМЗ Дмитрию Корчику с призывом не нарушать права рабочих и «восстановить всех несправедливо уволенных работников, прекратить притеснение и преследование членов профсоюза и зарегистрировать ячейку Белорусского независимого профсоюза (БНП) на БМЗ».

В IndustriALL выразили надежду, что у них не будет необходимости выходить на связь с некоторыми из крупных покупателей продукции БМЗ, «чтобы обеспечить уважение фундаментальных трудовых прав в их каналах поставок.

В начале февраля один из крупнейших мировых производителей шин Michelin уже обращался к руководству БМЗ по поводу нарушения прав работников.

Опасения, высказанные в письме представителей Белорусского металлургического завода, вполне объяснимы. Как сказал недавно Дмитрий Корчик, на европейский рынок направляется свыше 50% экспорта БМЗ. Сейчас этот рынок «выходит из пандемии, увеличивается объем заказов».

— На данный момент завод обеспечен заказами до конца года по всем видам продукции. В первом квартале предприятие сработало с чистой прибылью, рентабельностью продаж. На БМЗ сегодня есть возможности для повышения заработной платы. Это один из основных индикаторов, который говорит о том, что предприятие развивается, двигается вперед, — сказал Корчик.

В начале 2021 года власти оказали господдержку БМЗ, испытывающего проблемы из-за высокой долговой нагрузки.