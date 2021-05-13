ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

13.05.2021 14:49 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Члену Координационного совета и штаба Бабарико Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение. Об этом TUT.BY сообщили в штабе Виктора Бабарико.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Марию Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (Призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и руководство им). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас Колесникова вместе с защитниками знакомится с материалами дела.

На странице Марии Колесниковой в Facebook накануне появилась выдержка из ее письма, где она говорит, что не жалеет о принятом год назад решении присоединиться к команде Виктора Бабарико, который именно 12 мая объявил, что идет в президенты.

— Год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас, я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас.

Этот год оказался самым сложным и самым счастливым в моей жизни. Понимаю, как странно это звучит от человека из тюрьмы. Но обрела я намного больше, чем потеряла: уникальный опыт, драйв невероятный, массу новых знаний и умений (например, раньше я никогда не вела стримы, не писала 170 писем в месяц, не бегала каждый день и не читала так много хороших книг). Я обрела внутреннюю свободу и счастье оставаться собой в любой ситуации. Но самое главное чудо — это невероятные белорусы: Ваша поддержка и любовь придают колоссальную силу! Я благодарна Виктору Дмитриевичу, Эдику [Бабарико], Максиму [Знаку], Илье [Салею] и всей команде — вы стали мне как семья, и я счастлива пройти этот путь вместе! Огромное спасибо за этот год моей сестре, папе, родным и близким за поддержку, стойкость и безмерную любовь, которая и есть моя защита! Вас очень люблю и обожаю! — написала Колесникова.

Напомним, на днях стало известно: еще одному члену президиума Координационного совета и адвокату Колесниковой Максиму Знаку предъявили окончательное обвинение. Знака обвиняют по тем же трем статьям.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕЭК пишет про рост сельхозпроизводства. Но Беларусь, где диктатура доказала эффективность, - в минусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by