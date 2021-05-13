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ЕЭК пишет про рост сельхозпроизводства. Но Беларусь, где диктатура доказала эффективность, - в минусе

13.05.2021 14:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евразийская экономическая комиссия отчиталась о росте сельхозпроизводства в Евразийском экономическом союзе в первом квартале 2021 года. Но Беларусь, где диктатура и порядок показали свою эффективность, оказалась в минусе.

Сельхозпроизводство в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем–мартом 2020 года увеличилось на 0,7%. Прирост выпуска сельскохозяйственной продукции в первом квартале наблюдался в Казахстане — на 2,8%, в Кыргызстане — на 0,9%, в России — на 0,4%. В Беларуси отмечено падение на 0,5 процента после заметного роста в прошлом году. 




В первом квартале в ЕАЭС увеличилось производство молока на 1,3%, производство скота и птицы в живом весе снизилось на 1,6%, производство яиц — на 3,8%.

В январе–марте 2021 года прирост объема производства молока по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечен во всех странах ЕАЭС. Производство скота и птицы в живом весе увеличилось в Казахстане на 5,1% и в Кыргызстане — на 1%, в Армении осталось на уровне января—марта 2020 года, в Беларуси и России — снизилось на 4,3% и на 2,2% соответственно.

Снижение производства яиц отмечено в Беларуси — на 1,8%, в России — на 2,4%, в Кыргызстане — на 6%, в Казахстане — на 16,3%, в Армении — на 17%.


Напомним, в Беларуси сельское хозяйство в прошлом году стало одной из двух отраслей, которые внесли положительный вклад в прирост ВВП. Так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность в сфере АПК, заявил Александр Лукашенко на совещании о ситуации в отрасли. После этого об успехах в сельском хозяйстве рассказал вице-премьер Александр Субботин, указав, что за год число убыточных хозяйств уменьшилось в полтора раза. Но эксперты оценивают успехи Беларуси в АПК более критично, отмечая, что около половины хозяйств убыточны без господдержки.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия отчиталась о росте сельхозпроизводства в Евразийском экономическом союзе в первом квартале 2021 года. Но Беларусь, где...
 
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