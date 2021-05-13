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Половина «Космос ТВ» может достаться российской госкорпорации
13.05.2021 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Переговоры между структурами российского предпринимателя Максима Майореца, «Реновой» миллиардера Виктора Вексельберга и «Ростехом» о продаже госкорпорации холдинга «Акадо» вошли в завершающую фазу, пишут «
Выходец из «Реновы» Майорец через «АВК Инвестментс» владеет 51% «Акадо», «Ренова» — 49%.
По словам источников, обсуждаются два варианта сделки. В одном случае «Ростеху» перейдет 100% акций «Акадо». Во втором варианте Майорец полностью продаст свою долю, которую он купил у «Реновы» в сентябре 2020 года, а «Ренова» — 24% «Акадо», тогда у «Ростеха» будет 75% провайдера.
Майорец и «Ренова» ситуацию не комментируют. В пресс-службе «Ростеха» обоим изданиям заявили, что госкорпорация рассматривает сделки M&A в сфере телекоммуникаций, IT и R&D как один из способов следования стратегии по созданию и продвижению высокотехнологичной продукции.
Информация о возможной продаже «Акадо» начала появляться несколько лет назад. Однако до сделки дело не дошло.
По мнению аналитиков, «Акадо» интересен «Ростеху» своей клиентской базой, причем не только среди частных лиц, но и корпоративных и госзаказчиков.
Известно, что «Акадо» активно работает с правительством Москвы, и в прошлом именно мэрия выступала против приобретения этого оператора «ЭР-Телекомом», отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Ростех» производит решения для «умного города», поясняет эксперт, госкорпорации нужны контракты «Акадо» на обеспечение видеонаблюдения, подключение интернета в школах и проекты «умного дома», для которых госкорпорация хочет производить оборудование.
Группе компаний «Акадо» принадлежит 50% белорусского оператора «Космос ТВ». Аналогичная доля находится у белорусского государства. «Космос ТВ» — один из трех крупнейших телекоммуникационных операторов Беларуси, предоставляющий услуги цифрового и аналогового телевидения, высокоскоростного Интернета, телефонии и видеонаблюдения. Компания фокусируется на работе в Минске.
В 2013 года «Космос ТВ»
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Переговоры между структурами российского предпринимателя Максима Майореца, «Реновой» миллиардера Виктора Вексельберга и «Ростехом» о продаже госкорпорации...
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