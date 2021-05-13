Половина «Космос ТВ» может достаться российской госкорпорации

Источник материала: Tut.by

Переговоры между структурами российского предпринимателя Максима Майореца, «Реновой» миллиардера Виктора Вексельберга и «Ростехом» о продаже госкорпорации холдинга «Акадо» вошли в завершающую фазу, пишут « Ведомости » и « Коммерсантъ » со ссылкой на источники. В преломлении на Беларусь эта сделка интересна тем, что «Акадо» принадлежит половина «Космос ТВ».



Фото: пресс-служба «Акадо»

Выходец из «Реновы» Майорец через «АВК Инвестментс» владеет 51% «Акадо», «Ренова» — 49%.

По словам источников, обсуждаются два варианта сделки. В одном случае «Ростеху» перейдет 100% акций «Акадо». Во втором варианте Майорец полностью продаст свою долю, которую он купил у «Реновы» в сентябре 2020 года, а «Ренова» — 24% «Акадо», тогда у «Ростеха» будет 75% провайдера.

Майорец и «Ренова» ситуацию не комментируют. В пресс-службе «Ростеха» обоим изданиям заявили, что госкорпорация рассматривает сделки M&A в сфере телекоммуникаций, IT и R&D как один из способов следования стратегии по созданию и продвижению высокотехнологичной продукции.

Информация о возможной продаже «Акадо» начала появляться несколько лет назад. Однако до сделки дело не дошло.

По мнению аналитиков, «Акадо» интересен «Ростеху» своей клиентской базой, причем не только среди частных лиц, но и корпоративных и госзаказчиков.

Известно, что «Акадо» активно работает с правительством Москвы, и в прошлом именно мэрия выступала против приобретения этого оператора «ЭР-Телекомом», отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «Ростех» производит решения для «умного города», поясняет эксперт, госкорпорации нужны контракты «Акадо» на обеспечение видеонаблюдения, подключение интернета в школах и проекты «умного дома», для которых госкорпорация хочет производить оборудование.

Группе компаний «Акадо» принадлежит 50% белорусского оператора «Космос ТВ». Аналогичная доля находится у белорусского государства. «Космос ТВ» — один из трех крупнейших телекоммуникационных операторов Беларуси, предоставляющий услуги цифрового и аналогового телевидения, высокоскоростного Интернета, телефонии и видеонаблюдения. Компания фокусируется на работе в Минске.

В 2013 года «Космос ТВ» возглавил Вадим Зайцев, который с 2008 по 2012 год был председателем КГБ Беларуси, до этого работал первым заместителем председателя Госпогранкомитета.