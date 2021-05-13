Минлесхоз: все вырубки леса в Беларуси – только плановые

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Никаких дополнительных массовых вырубок леса в Беларуси на фоне повышенного спроса и подорожания древесины не ведется – все они только плановые, сообщил на пресс-конференции в четверг начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Андрей Мацкевич.

Пиломатериал на внутреннем рынке республики подорожал в течение года в два раза, а в различных Telegram-каналах появилось множество сообщений о беспрецедентных вырубках леса. В ведомстве считают, что это фейки.

"Что касается Китая, то мы поставляем туда только продукцию из сухой доски. Это так называемый "больной" лес, поврежденный короедом. Он не востребован ни в Европе, ни на внутреннем рынке", – отметил Мацкевич.

Он также добавил, что в последнее время "даже упали объемы такого экспорта в Китай, так как уменьшилось количество сухостоя".

Начиная с 19 мая, организации Минлесхоза еженедельно будут выставлять на торги не менее 2 тысяч кубометров пиломатериалов для реализации исключительно на внутренний рынок. Таким образом, отечественные предприятия смогут обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Экспорт же будет осуществляться по остаточному принципу. При этом цена, как и ранее, будет формироваться непосредственно на биржевых торгах и зависеть от уровня спроса и предложения.

Доля пилопродукции, произведенной организациями Минлесхоза, в 2020 году составила 23%. Основными производителями сегодня являются предприятия частной формы собственности.

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