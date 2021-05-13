Чехи могут отказаться от закупок автобусов МАЗ?

Источник материала: Tut.by

Чехия может отказаться от закупки автобусов МАЗ. Напрямую с недавним введением официальным Минском запрета на ввоз Skoda в Беларусь это не связывается, пишет «Завтра твоей страны» .



Фото: пресс-служба МАЗ

Как сообщает издание Litomericky Denik , отказ от закупок техники МАЗ может произойти в рамках ревизии, которую проводит новое руководство Устецкого края.

По замыслу предыдущих руководителей этого чешского региона, основной объем перевозок в нем должна была обеспечивать коммунальная транспортная компания Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK). С этой целью в 2020 году был объявлен, а в начале 2021 года состоялся тендер по закупке автобусов. В нем приняли участие дилеры четырех производителей. Победителем была объявлена компания NMN Group, которая обязалась поставить перевозчику 90 автобусов «МАЗ». Общая сумма контракта составила 347 млн чешских крон (или 16,5 млн долларов) + налог на добавленную стоимость.

Объявление победителем NMN Group вызвало недовольство двух из трех конкурентов дилера МАЗ.

Турецкий производитель Otokar и чешская компания SOR Libchavy обратились с жалобами в Управление по защите конкуренции Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Антимонопольный орган отклонил их возражения и в апреле утвердил окончательную победу представителя МАЗ.

Однако пришедшее к власти осенью 2020 года новое руководство Устецкого края во главе с Яном Шиллером намерено пересмотреть решение предшественника, представляющего коммунистическую партию, отдать местный рынок перевозок коммунальной компании. Цель администрации Шиллера — сбалансировать рынок услуг так, чтобы на нем часть перевозок осуществляла региональная компания, а часть — частные перевозчики.

При новой роли DSÚK, как пишут чешские СМИ, администрация пересматривает вопрос о закупке новых автобусов и ищет возможность избежать приобретения даже десяти единиц (а это является обязательным по уже заключенному контракту).

Дополнительным фактором для пересмотра целесообразности покупки автобусов в Беларуси называются санкции в отношении Минска.

«Есть довольно много неизвестных. Мы опасаемся, что было бы с обслуживанием или запасными частями, если бы, например, в отношении Беларуси были введены санкции», — цитирует Litomericky Denik Яна Шиллера.

Напомним, что в конце апреля белорусское правительство запретило ввоз продукции трем европейским концернам в связи «с недружественными действиями в отношении белорусского народа». В санкционный список попала и чешская компания Škoda Auto, которая в течение последних четырех лет входила в шестерку продавцов новых автомобилей на белорусском рынке.