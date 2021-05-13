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Неужели в Минске можно строить только "свечки" и "муравейники"? Обсудим, что не так с архитектурным обликом столицы
13.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Архитектуру Минска сейчас формируют М111 и М464. Это серии «панелек», которые захватывают все "спальники" столицы. Хорошо это или плохо? Могут ли эти дома выглядеть красиво? И почему в Минске почти не появляется малоэтажная застройка? Давайте обсудим вместе.
Сегодня, 13 мая 2021 года, в 19.00 на нашем
Присоединяйтесь к нам в 19.00. Задать свои вопросы или высказать свое мнение может каждый желающий.
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Неужели в Минске можно строить только "свечки" и "муравейники"? Обсудим, что не так с архитектурным обликом столицы
Архитектуру Минска сейчас формируют М111 и М464. Это серии «панелек», которые захватывают все "спальники" столицы. Хорошо это или плохо? Могут ли эти дома выглядеть...
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