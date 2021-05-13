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Неужели в Минске можно строить только "свечки" и "муравейники"? Обсудим, что не так с архитектурным обликом столицы

13.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Архитектуру Минска сейчас формируют М111 и М464. Это серии «панелек», которые захватывают все "спальники" столицы. Хорошо это или плохо? Могут ли эти дома выглядеть красиво? И почему в Минске почти не появляется малоэтажная застройка? Давайте обсудим вместе.

Неужели в Минске можно строить только "свечки" и "муравейники"? Обсудим, что не так с архитектурным обликом столицы

Сегодня, 13 мая 2021 года, в 19.00 на нашем Telegram-канале вместе с экспертами рынка недвижимости в прямом эфире мы обсудим архитектурный облик Минска. Какие тенденции в постройке жилья (и не только) диктует время, и соответствует ли им облик столицы? Куда будет двигаться архитектура Минска в ближайшем будущем: в сторону стекла или бетона? И когда в Минске, или его пригороде, появятся модные низко этажные клубные жилые комплексы?

Присоединяйтесь к нам в 19.00. Задать свои вопросы или высказать свое мнение может каждый желающий.

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Теги: Минск
 
 
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Архитектуру Минска сейчас формируют М111 и М464. Это серии «панелек», которые захватывают все "спальники" столицы. Хорошо это или плохо? Могут ли эти дома выглядеть...
 
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