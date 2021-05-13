Цены на квартиры снизились. Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года

В то же время предложение объектов на рынке продолжает «раздуваться»: число свободных для заселения квартир за месяц выросло еще на 6%. В основной массе рынок пополнился «однушками», которых в апреле стало больше на 8%.

Текущий уровень предложения на рынке аренды в 2 раза выше, чем в апреле прошлого года, когда на фоне пандемии и количество свободных для заселения квартир резко увеличилось за счет «миграции» в сегмент долгосрочной аренды квартир на сутки.