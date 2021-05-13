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Цены на квартиры снизились. Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года
13.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В то же время предложение объектов на рынке продолжает «раздуваться»: число свободных для заселения квартир за месяц выросло еще на 6%. В основной массе рынок пополнился «однушками», которых в апреле стало больше на 8%.
Цены
Динамика арендных ставок на квартиры в апреле была отрицательной. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 270 (снижение на 0.7 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 334 (снижение на 0.6 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 418 (снижение на 0.7 %);
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