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Цены на квартиры снизились. Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года

13.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В то же время предложение объектов на рынке продолжает «раздуваться»: число свободных для заселения квартир за месяц выросло еще на 6%. В основной массе рынок пополнился «однушками», которых в апреле стало больше на 8%.

Текущий уровень предложения на рынке аренды в 2 раза выше, чем в апреле прошлого года, когда на фоне пандемии и количество свободных для заселения квартир резко увеличилось за счет «миграции» в сегмент долгосрочной аренды квартир на сутки.

Цены на квартиры снизились. Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года

Цены

Динамика арендных ставок на квартиры в апреле была отрицательной. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 270 (снижение на 0.7 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 334 (снижение на 0.6 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 418 (снижение на 0.7 %);

Цены на квартиры снизились. Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Цены на квартиры снизились. Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года

Цены на квартиры снизились. Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года

Доходность

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду прибавила 0.04 процентных пункта, в то время как максимальная доходность валютных депозитов осталась неизменной. Соответственно, аренда на данный момент позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Цены на квартиры снизились. Обзор рынка аренды в Минске за апрель 2021 года

 
Теги: Минск
 
 
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