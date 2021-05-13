"Останемся без работы и зарплаты" – БМЗ выступил против санкций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) обратились с открытым письмом к странам Евросоюза и западным торговым партнерам, участникам международного профсоюзного движения, в котором призывают не вводить экономические санкции в отношении предприятия. Открытое письмо размещено на официальной странице БМЗ в соцсети "Вконтакте".

В обращении подчеркивается, что экономические санкции приведут к тяжелым последствиям для всего трудового коллектива.

"БМЗ – крупнейший в стране работодатель и налогоплательщик. Сегодня на заводе трудится свыше 11 тысяч работников. Прекращение торговых отношений, как и иные виды санкций, приведут к тому, что мы останемся без работы и заработной платы, наши семьи – без средств к существованию. Будет нанесен серьезный удар по социальным проектам реализуемым БМЗ", – говорится в публикации.

Авторы письма призывают "не поддаваться информационным манипуляциям тех, кто выступает за санкции и разрыв отношений с БМЗ".

В обращении отмечается, что история партнерства насчитывает не один год: "Мы дорожим добрыми и честными отношениями, ежедневно делаем все зависящее от нас, чтобы выполнить взятые на себя обязательства".

Белорусский металлургический завод

ОАО "БМЗ – управляющая компания холдинга "БМК" – высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Состоит из связанных одной технологической цепочкой сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного производств и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.

Выручка предприятия за прошлый год снизилась на 200 млн рублей – до 2,7 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции составила 2,49 млрд рублей. Прибыль от реализации товаров, работ и услуг составила 3,27 млн рублей против убытка в 75 млн рублей в 2019 году. Чистая прибыль завода достигла 36 тыс. рублей. Годом ранее был убыток 159 млн рублей.

На предприятии работают более 11,5 тыс. человек.

Санкции против Беларуси

В феврале нынешнего года ЕС продлил на год действие трех пакетов санкций в отношении "белорусских чиновников и бизнесменов, которые поддерживают режим". В Брюсселе также анонсировали принятие четвертого пакета ограничений, которые, как предполагается, затронут экономику республики.

Экономические санкции ЕС поддержали кандидаты на вступление в союз – Северная Македония, Албания и Черногория, а также страны европейской зоны свободной торговли – Норвегия, Исландия, Лихтенштейн.

Соединенные Штаты в свою очередь в конце апреля 2021 года объявили о том, что санкции против девяти белорусских компаний из нефтехимического сектора будут разморожены и вступят в силу 3 июня.

Оставить без ответа нельзя

4 мая Александр Лукашенко в ходе доклада главы правительства Романа Головченко заявил, что запугать белорусские власти санкциями невозможно. Глава государства особо отметил, что "нельзя оставлять это без ответа".

"Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу", – сказал Лукашенко.