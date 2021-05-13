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Компании Мошенского перечислили 100 тысяч на восстановление костела в Будславе
13.05.2021 17:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компании Александра Мошенского, одного из крупнейших бизнесменов страны, перечислили 100 тысяч рублей на восстановление костела в Будславе. Вчера 50 тысяч рублей перечислила «Санта Бремор», сегодня 50 тысяч рублей отправил «Савушкин продукт».
Белорусы белорусы и компании продолжают перечислять деньги на поддержку костела. За два дня собрано уже около 170 тысяч рублей.
— Денег собрано немало, но когда начнется реставрация внутри, понадобятся значительные суммы, поэтому сейчас мы стараемся экономить или по минимуму расходовать собранное. В связи с этим для выполнения работ мы и ищем волонтеров, —
Напомним, в Будславском костеле 11 мая
Пожертвования на восстановление костела
1. Выберите в платежном терминале пункты в следующем порядке:
2. Для оплаты введите фамилию, имя, отчество и цель пожертвования БУДСЛАВ.
3. Введите сумму пожертвования.
4. Проверьте корректность информации.
5. Завершите платеж.
Реквизиты для пожертвований:
Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии
Тел/факс +375 17 515 31 08
УНП 101131305
223 040 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1
р/с BY16 PJCB30150531141000000933
«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X
Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района:
р/с BY12BAPB30153404200100000000
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
Реквизиты для юридических лиц:
Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района
222374 Минская обл., Мядельский р-н, аг. Будслав, ул. Красная площадь, 8
р/с BY12BAPB30153404200100000000
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
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Компании Александра Мошенского, одного из крупнейших бизнесменов страны, перечислили 100 тысяч рублей на восстановление костела в Будславе. Вчера 50 тысяч рублей...
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