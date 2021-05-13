Компании Мошенского перечислили 100 тысяч на восстановление костела в Будславе

Источник материала: Tut.by

Компании Александра Мошенского, одного из крупнейших бизнесменов страны, перечислили 100 тысяч рублей на восстановление костела в Будславе. Вчера 50 тысяч рублей перечислила «Санта Бремор», сегодня 50 тысяч рублей отправил «Савушкин продукт».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусы белорусы и компании продолжают перечислять деньги на поддержку костела. За два дня собрано уже около 170 тысяч рублей.

— Денег собрано немало, но когда начнется реставрация внутри, понадобятся значительные суммы, поэтому сейчас мы стараемся экономить или по минимуму расходовать собранное. В связи с этим для выполнения работ мы и ищем волонтеров, — уточняет волонтер Евгений Апанасевич.

Напомним, в Будславском костеле 11 мая случился пожар . Крыша над центральным нефом костела обрушилась, в 11.24 пожар был локализован, а в 15.21 ликвидирован. Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном орган. К нему и к алтарю у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.

Пожертвования на восстановление костела можно перевести с помощью ЕРИП на банковский счет Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии:

1. Выберите в платежном терминале пункты в следующем порядке:

Система «Расчет» (ЕРИП) (по номеру услуги 4349831 )

) Благотворительность и общественные объединения->

Помощь детям, взрослым

Каритас Минск Пожертвования.

2. Для оплаты введите фамилию, имя, отчество и цель пожертвования БУДСЛАВ.

3. Введите сумму пожертвования.

4. Проверьте корректность информации.

5. Завершите платеж.

Реквизиты для пожертвований:

Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии

Тел/факс +375 17 515 31 08

УНП 101131305

223 040 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1

р/с BY16 PJCB30150531141000000933

«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района:

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666

Реквизиты для юридических лиц:

Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района

222374 Минская обл., Мядельский р-н, аг. Будслав, ул. Красная площадь, 8

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666