ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывшие военные городки в Беларуси пересчитают и освободят от налогов

13.05.2021 19:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым регулируются отношения в части неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов бывших военных городков, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Аэродром в Быхове выставили на аукцион

Облисполкомам и Минскому горисполкому предоставлено право определять перечни таких объектов, установлены применяемые при этом критерии.

"Госорганизации освобождаются от налогов на землю и недвижимость в отношении неиспользуемых объектов бывших военных городков, которые нецелесообразно вовлекать в хозяйственный оборот либо сносить", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что если у какой-либо госорганизации находятся в ведении бывшие военные городки, которые могут быть вовлечены в оборот или снесены, местные органы власти вправе освободить их от земельного налога (на срок до пяти лет).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечни неиспользуемых военных городков будут составлять областные исполкомы и Мингорисполком.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Компании Мошенского перечислили 100 тысяч на восстановление костела в Будславе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by