Бывшие военные городки в Беларуси пересчитают и освободят от налогов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым регулируются отношения в части неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов бывших военных городков, сообщили в пресс-службе главы государства.

Облисполкомам и Минскому горисполкому предоставлено право определять перечни таких объектов, установлены применяемые при этом критерии.

"Госорганизации освобождаются от налогов на землю и недвижимость в отношении неиспользуемых объектов бывших военных городков, которые нецелесообразно вовлекать в хозяйственный оборот либо сносить", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что если у какой-либо госорганизации находятся в ведении бывшие военные городки, которые могут быть вовлечены в оборот или снесены, местные органы власти вправе освободить их от земельного налога (на срок до пяти лет).