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Бывшие военные городки в Беларуси пересчитают и освободят от налогов
13.05.2021 19:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым регулируются отношения в части неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов бывших военных городков, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Облисполкомам и Минскому горисполкому предоставлено право определять перечни таких объектов, установлены применяемые при этом критерии.
"Госорганизации освобождаются от налогов на землю и недвижимость в отношении неиспользуемых объектов бывших военных городков, которые нецелесообразно вовлекать в хозяйственный оборот либо сносить", – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что если у какой-либо госорганизации находятся в ведении бывшие военные городки, которые могут быть вовлечены в оборот или снесены, местные органы власти вправе освободить их от земельного налога (на срок до пяти лет).
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Перечни неиспользуемых военных городков будут составлять областные исполкомы и Мингорисполком.
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