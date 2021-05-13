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В Беларуси в продаже появились фиолетовые айфоны
14.05.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом фиолетовом цвете можно купить интернет-магазине МТС. При покупке в рамках акции «Вам Бонус!» смартфоны доступны по специальной цене – от 2099 рублей.
Новое цветовое решение отлично дополняет ассортимент самых современных смартфонов Apple.
Теперь вместе с фиолетовым в линейке iPhone 12 и iPhone 12 Mini будет доступно шесть вариантов цветов.
В iPhone 12 и iPhone 12 Mini - яркий Super Retina XDR экран, защищенный стеклом Ceramic Shield, в четыре раза снижающим риск повреждений дисплея при падении. Неоспоримое достоинство этих моделей и чувствительная основная двойная камера на 12+12 Мп с поддержкой ночного режима и оптической стабилизации.
Работают они на базе Apple A14 Bionic - самого быстрого и высокотехнологичного процессора, который когда-либо использовался в смартфонах Apple. Этот чип обеспечивает не только максимальную мощность, но и продолжительное время автономной работы.
iPhone 12 Mini 64 ГБ с компактным 5,4-дюймовым экраном в новом цвете можно приобрести за 2499 рублей, а версию со 128 ГБ памяти – за 2699 рублей. В рассрочку ежемесячный платеж составит от 122 и 133 рублей соответственно.
Стоимость фиолетового 6,1-дюймового iPhone 12 с 64 ГБ памяти - 2899 рублей, а со 128 ГБ памяти - 3099 рублей. При покупке в рассрочку они будут доступны по цене от 142 руб/мес и 156 руб/мес соответственно.
Кроме того, с 7 мая в рамках акции «Вам Бонус!» можно приобрести iPhone 12 и 12 Mini в любом цвете по специальным ценам. В этом случае они будут доступны с выгодой 400 рублей.
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iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом фиолетовом цвете можно купить интернет-магазине МТС. При покупке в рамках акции «Вам Бонус!» смартфоны доступны по специальной цене – от 2099...
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