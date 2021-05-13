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Цены на бензин в США подскочили до рекордных значений

14.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Средняя стоимость бензина в США на фоне атаки хакеров на компанию Colonial Pipeline увеличилась до рекордных с осени 2014 года значений, сообщила Американская ассоциация автомобилистов.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"С момента отключения трубопровода средняя цена на бензин по стране выросла на 7 центов. Средняя за неделю цена поднялась до 3,02 доллара", – сказали в ассоциации.

Как прогнозируется, цены в ближайшие несколько дней будут колебаться, но в итоге все-таки снизятся.

Ожидается, что на полное восстановление поставок топлива потребуется время, поэтому у автомобилистов еще будут проблемы с его приобретением.

Самый крупный американский оператор трубопроводов – компания Colonial Pipeline – подверглась атаке хакеров 7 мая. В ФБР заявили, что злоумышленники использовали программу-вымогателя DarkSide. Из-за этого возникли перебои с поставками топлива, которые особенно остро ощущаются на юге страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Как прогнозируется, цены в ближайшие несколько дней будут колебаться, но в итоге все-таки снизятся.
 
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