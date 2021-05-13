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Испания к 2050 году полностью перейдет на "зеленую" энергию

14.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Парламент Испании принял закон о климатических изменениях, по которому к 2050 году вся вырабатываемая в стране энергия должна быть возобновляемой.

"В четверг нижняя палата дала зеленый свет закону об изменении климата и энергетическом переходе", – говорится в сообщении конгресса.

© Sputnik
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За данный закон проголосовали парламентарии большинства фракций. Против выступили лишь ультраправые, воздержались две фракции.

К 2030 году в государстве должны сократиться выбросы парниковых газов на 23% по сравнению с 1990-м, а к 2050-му предполагается достичь климатического нейтралитета.

Планируется, что через десять лет от возобновляемых источников будет производиться более 70% электроэнергии, а к 2050-му – 100%.

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что через десять лет от возобновляемых источников будет производиться более 70% электроэнергии.
 
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