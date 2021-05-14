Как выглядит пентхаус в ЖК «Петровские верфи»? Побывали внутри первых домов комплекса и узнали, какие квартиры остались в продаже

Около года назад на месте снесенного частного сектора в районе улицы Семашко началось строительство необычного для Минска проекта – жилого комплекса «Петровские верфи». Этот квартал, заказчиком которого выступает город Минск в лице «УКС Запад», спроектировали архитекторы из Санкт-Петербурга. Сегодня тут уже стоят первые два дома и паркинг. Первоначально квартиры в ЖК предлагали только нуждающимся, но с апреля приобрести квартиру в комплексе могут все желающие. Недавно мы побывали на стройке Питерского квартала и смогли первыми посмотреть на квартиры в домах «Маяк» и «Парус».
Экскурсию по строительной площадке для нас проводит заказчик строительства − директор «Управления капитального строительства Запад» Юрий Кочерго.
Вообще, ЖК «Петровские верфи» − это один из самых необычных и знаковых проектов для Минска. Всего здесь будет 9 жилых домов и 3 паркинга. В стилобатной части многоэтажек разместятся магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты и другая инфраструктура. Преимущества комплекса на 932 квартиры – авторская архитектура, современные планировки, дворы без машин, разнообразные детские площадки, продуманные общественные зоны.
− Сейчас мы дорабатываем проект фонтана и параллельно рассматриваем эскизы скульптур для украшения зоны отдыха. Хотелось, чтобы в квартале было много интересных «фишек». Мы даже попросили коллег из Санкт-Петербурга найти для нас несколько настоящих морских якорей – возможно, они украсят общественные пространства или пешеходный бульвар.
Вместе с Юрием Эдуардовичем мы рассматриваем рендеры комплекса и он отмечает, что будущие жильцы ЖК «Петровские верфи» могут не волноваться: все будет так, как на картинке. Никакого визуального обмана.
В данный момент на площадке идут работы 1-й и 2-й очередей строительства. Первая очередь – это шестиэтажный паркинг и два жилых дома: «Маяк» и «Парус». Первый уже возведен под крышу, во втором кровлю закончат уже к концу мая.
Сперва направляемся в «Парус». В этом доме будет 2 подъезда, 125 квартир и несколько встроенных помещений в цоколе.
Поднимаемся на этаж и попадаем в будущую однокомнатную квартиру. Оцениваем просторную планировку и узнаем, что метраж «однушек» тут очень комфортный − 47-48 «квадратов». Данные квартиры сдаются без перегородок, поэтому покупатели смогут зонировать помещение по собственному вкусу. Кто-то предпочтет открытую студию, а кто-то сделает кухню или спальню отдельными комнатами.
Всего на этаже будет 5 квартир. В зависимости от подъезда тут в разных компоновках будут представлены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.
Переходим в «двушку» и обращаем внимание на огромные окна в пол. Такие здесь будут практически во всех квартирах. Площадь двухкомнатных квартир – порядка 77 «квадратов». Кухню и гостиную тут так же, как и в других квартирах, не разделяли. А вот будущая спальня или кабинет выделены в отдельное помещение.
Что касается «трешек», то их площадь – 90-99 квадратных метров. Тут точно будет, где воплотить дизайнерские фантазии. Объединенная зона кухни и гостиной, два санузла, просторные комнаты с большими окнами и добротный коридор, где можно разместить не одну систему хранения.
Ну а на самом верху «Паруса» расположились две эксклюзивные двухуровневые квартиры площадью 116 «квадратов». Рассмотреть «двухэтажки» мы смогли из соседнего дома. В квартирах, судя по всему, будут интересные планировки и необычная крыша.
Мы же переходим в «Маяк» − дом, в котором будет 17 этажей и 86 квартир. С 1 по 14 этаж здесь будут располагаться двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Последние два этажа займут 4 пентхауса.
По ступенькам мы поднимаемся на самый верх (жильцов сюда будут возить два бесшумных лифта OTIS) и не перестаем любоваться видами из окон. Чем выше, тем более захватывающими. Вот откуда на 9 мая будут точно видны все салюты!
Наконец, попадаем в тот самый пентхаус. Всего их два на этаже. Каждая квартира занимает половину «окружности» дома. Вокруг пентхаусов – собственная смотровая площадка с закатами и рассветами.
Квартиры на последнем этаже будет опоясывать огромный балкон.
Жильцы квартир на предпоследнем этаже получат собственные террасы, на которые можно выставить столики, кресла, лежаки и наблюдать за звездами.
Кстати, сверху можно отлично рассмотреть окружение квартала и оценить его транспортную доступность. Слева виднеется проспект Дзержинского (до метро «Петровщина» − 5-7 минут пешком), прямо по курсу – центр города (до него на машине – 10 минут), справа – улица Семашко и новые корпуса 9-й больницы, вдалеке на юге – МКАД.
Площадь каждого пентхауса – 130 «квадратов». Кстати, две из четырех подобных квартир уже нашли своих будущих владельцев. В продаже на сегодня остались только пентхаусы на 17-м этаже.
Как говорит Юрий Эдуардович, строительство ЖК идет четко по графику, а сама стройка находится на контроле у города.
В настоящий момент готовность обоих домов – порядка 50%. Для будущих жильцов это означает то, что ключей от новых квартир не придется ждать месяцами − дома будут сданы точно в срок.
Так, на 15 сентября этого года запланирована сдача первого паркинга, 15 октября должен быть сдан дом «Маяк», а в январе 2022 года – дом «Парус».
Для того чтобы выполнить все работы вовремя, сегодня на стройке трудится порядка 250 человек.
Кстати, в данный момент строители уже приступили к возведению первого дома-корабля на 88 квартир.
Кто может приобрести квартиры в ЖК «Петровские верфи»?
Как мы уже рассказывали, купить квартиры в комплексе могут как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, так и все желающие.
Стоимость «квадрата» для «очередников» – 2090 рублей («Парус») и 2222 рубля («Маяк»). По такой цене можно приобрести «нормативную» площадь (в Минске – 15 метров на человека). За метры, выше этой цифры придется заплатить на общих условиях.
Стоимость «квадрата» для всех желающих − 2350-3490 рублей в зависимости от дома и выбранной квартиры.
Для того, чтобы не волноваться о том, куда поставить машину (напомним, что все дворы в ЖК будут освобождены от автомобилей) в дополнение к каждой квартире идет собственное место в паркинге. Его стоимость – 24613 рублей.
Обратите внимание, что все квартиры сдаются с черновой отделкой. В помещениях будет штукатурка, стяжка, электрическая разводка, розетки, унитаз, входная дверь, счетчики воды и газа, радиаторы. Также в каждую квартиру проведут оптоволокно и видеодомофонную систему.
Мы уточнили у руководителя «УКС Запад», какие квартиры еще остались в продаже. Оказалось, что на сегодня в доме «Маяк» в наличии имеются только трехкомнатные квартиры и пентхаусы. Что касается дома «Парус», то здесь пока еще есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, а также двухуровневые квартиры.
Что касается оплаты, то «неочередники» могут оплатить сразу 100% стоимости, или воспользоваться рассрочкой платежа (первый взнос − 10% или 50%, затем выплата оставшейся суммы по графику). От выбора варианта оплаты будет зависеть конечная стоимость квартиры.
Благоустройство, пешеходные зоны и общественные пространства ЖК «Петровские верфи» будут сдаваться поэтапно, параллельно со сдачей жилых домов. Завершить проект «УКС-Запад» рассчитывает в 2024 году.