Как выглядит пентхаус в ЖК «Петровские верфи»? Побывали внутри первых домов комплекса и узнали, какие квартиры остались в продаже

Источник материала: realt.by

Около года назад на месте снесенного частного сектора в районе улицы Семашко началось строительство необычного для Минска проекта – жилого комплекса «Петровские верфи» . Этот квартал, заказчиком которого выступает город Минск в лице «УКС Запад», спроектировали архитекторы из Санкт-Петербурга. Сегодня тут уже стоят первые два дома и паркинг. Первоначально квартиры в ЖК предлагали только нуждающимся, но с апреля приобрести квартиру в комплексе могут все желающие. Недавно мы побывали на стройке Питерского квартала и смогли первыми посмотреть на квартиры в домах «Маяк» и «Парус».

Вообще, ЖК «Петровские верфи» − это один из самых необычных и знаковых проектов для Минска. Всего здесь будет 9 жилых домов и 3 паркинга. В стилобатной части многоэтажек разместятся магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты и другая инфраструктура. Преимущества комплекса на 932 квартиры – авторская архитектура, современные планировки, дворы без машин, разнообразные детские площадки, продуманные общественные зоны.

− Сейчас мы дорабатываем проект фонтана и параллельно рассматриваем эскизы скульптур для украшения зоны отдыха. Хотелось, чтобы в квартале было много интересных «фишек». Мы даже попросили коллег из Санкт-Петербурга найти для нас несколько настоящих морских якорей – возможно, они украсят общественные пространства или пешеходный бульвар.

Вместе с Юрием Эдуардовичем мы рассматриваем рендеры комплекса и он отмечает, что будущие жильцы ЖК «Петровские верфи» могут не волноваться: все будет так, как на картинке. Никакого визуального обмана.

В данный момент на площадке идут работы 1-й и 2-й очередей строительства. Первая очередь – это шестиэтажный паркинг и два жилых дома: «Маяк» и «Парус». Первый уже возведен под крышу, во втором кровлю закончат уже к концу мая.

Сперва направляемся в «Парус». В этом доме будет 2 подъезда, 125 квартир и несколько встроенных помещений в цоколе.

Поднимаемся на этаж и попадаем в будущую однокомнатную квартиру. Оцениваем просторную планировку и узнаем, что метраж «однушек» тут очень комфортный − 47-48 «квадратов». Данные квартиры сдаются без перегородок, поэтому покупатели смогут зонировать помещение по собственному вкусу. Кто-то предпочтет открытую студию, а кто-то сделает кухню или спальню отдельными комнатами.

Всего на этаже будет 5 квартир. В зависимости от подъезда тут в разных компоновках будут представлены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Переходим в «двушку» и обращаем внимание на огромные окна в пол. Такие здесь будут практически во всех квартирах. Площадь двухкомнатных квартир – порядка 77 «квадратов». Кухню и гостиную тут так же, как и в других квартирах, не разделяли. А вот будущая спальня или кабинет выделены в отдельное помещение.

Что касается «трешек», то их площадь – 90-99 квадратных метров. Тут точно будет, где воплотить дизайнерские фантазии. Объединенная зона кухни и гостиной, два санузла, просторные комнаты с большими окнами и добротный коридор, где можно разместить не одну систему хранения.

Ну а на самом верху «Паруса» расположились две эксклюзивные двухуровневые квартиры площадью 116 «квадратов». Рассмотреть «двухэтажки» мы смогли из соседнего дома. В квартирах, судя по всему, будут интересные планировки и необычная крыша.

Мы же переходим в «Маяк» − дом, в котором будет 17 этажей и 86 квартир. С 1 по 14 этаж здесь будут располагаться двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Последние два этажа займут 4 пентхауса.

По ступенькам мы поднимаемся на самый верх (жильцов сюда будут возить два бесшумных лифта OTIS) и не перестаем любоваться видами из окон. Чем выше, тем более захватывающими. Вот откуда на 9 мая будут точно видны все салюты!

Наконец, попадаем в тот самый пентхаус. Всего их два на этаже. Каждая квартира занимает половину «окружности» дома. Вокруг пентхаусов – собственная смотровая площадка с закатами и рассветами.

Жильцы квартир на предпоследнем этаже получат собственные террасы, на которые можно выставить столики, кресла, лежаки и наблюдать за звездами.

Кстати, сверху можно отлично рассмотреть окружение квартала и оценить его транспортную доступность. Слева виднеется проспект Дзержинского (до метро «Петровщина» − 5-7 минут пешком), прямо по курсу – центр города (до него на машине – 10 минут), справа – улица Семашко и новые корпуса 9-й больницы, вдалеке на юге – МКАД.

Площадь каждого пентхауса – 130 «квадратов». Кстати, две из четырех подобных квартир уже нашли своих будущих владельцев. В продаже на сегодня остались только пентхаусы на 17-м этаже.

Как говорит Юрий Эдуардович, строительство ЖК идет четко по графику, а сама стройка находится на контроле у города.

В настоящий момент готовность обоих домов – порядка 50%. Для будущих жильцов это означает то, что ключей от новых квартир не придется ждать месяцами − дома будут сданы точно в срок.

Для того чтобы выполнить все работы вовремя, сегодня на стройке трудится порядка 250 человек.

Так, на 15 сентября этого года запланирована сдача первого паркинга, 15 октября должен быть сдан дом «Маяк», а в январе 2022 года – дом «Парус».

Кстати, в данный момент строители уже приступили к возведению первого дома-корабля на 88 квартир.

Кто может приобрести квартиры в ЖК «Петровские верфи»?

Как мы уже рассказывали, купить квартиры в комплексе могут как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, так и все желающие.

Стоимость «квадрата» для «очередников» – 2090 рублей («Парус») и 2222 рубля («Маяк»). По такой цене можно приобрести «нормативную» площадь (в Минске – 15 метров на человека). За метры, выше этой цифры придется заплатить на общих условиях.

Стоимость «квадрата» для всех желающих − 2350-3490 рублей в зависимости от дома и выбранной квартиры.

Для того, чтобы не волноваться о том, куда поставить машину (напомним, что все дворы в ЖК будут освобождены от автомобилей) в дополнение к каждой квартире идет собственное место в паркинге. Его стоимость – 24613 рублей.

Более подробно с ценами можно ознакомиться тут .

Обратите внимание, что все квартиры сдаются с черновой отделкой. В помещениях будет штукатурка, стяжка, электрическая разводка, розетки, унитаз, входная дверь, счетчики воды и газа, радиаторы. Также в каждую квартиру проведут оптоволокно и видеодомофонную систему.

Мы уточнили у руководителя «УКС Запад», какие квартиры еще остались в продаже. Оказалось, что на сегодня в доме «Маяк» в наличии имеются только трехкомнатные квартиры и пентхаусы. Что касается дома «Парус», то здесь пока еще есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, а также двухуровневые квартиры.

Что касается оплаты, то «неочередники» могут оплатить сразу 100% стоимости, или воспользоваться рассрочкой платежа (первый взнос − 10% или 50%, затем выплата оставшейся суммы по графику). От выбора варианта оплаты будет зависеть конечная стоимость квартиры.