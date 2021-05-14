Прогноз: «Без урегулирования политического кризиса экономика будет терять миллиарды в год»

Источник материала: Tut.by

После трех месяцев сокращения золотовалютные резервы в апреле выросли на 4,9% до 7,278 млрд долларов. По итогам этого же месяца белорусский рубль укрепился по отношению к валютной корзине. Эксперты объяснили, можно ли смотреть на эти показатели как на симптомы улучшения состояния экономики.



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Рост ЗВР немного снижает панические настроения

На увеличение объемов ЗВР повлияло увеличение стоимости золота на международном рынке, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке, в том числе благодаря росту экспорта. Сказалось и то, что в апреле не было крупных выплат по госдолгу по сравнению с январем-мартом.

— Плюс апрель был месяцем выплаты квартальных налогов, когда многие экспортеры продают валюту больше обычного, чтобы заплатить налоги. Все это сыграло свою роль. Но не факт, что будет играть ее и в дальнейшем. Поэтому нельзя сказать, что это большой перелом тренда. Посмотрим, как в будущем будет развиваться экспорт, как будут идти выплаты долга. Но, несомненно, тот факт, что все-таки удалось пополнить резервы и что валюта укрепилась — это, наверное, немного потушит панические настроения, а также добавит уверенности Нацбанку, что в этом году с выплатами по внешнему долгу удастся справиться, — комментирует академический директор Исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова.

Экономист объясняет, что позитивные изменения курса национальной валюты во многом обусловлены внешними факторами, а именно движением российского рубля в связи с ситуацией на украинско-российской границе.



Фото: TUT.BY

— С одной стороны, это позитив: когда люди видят укрепление валюты, у них постепенно начинает возвращаться доверие к рублю. С другой стороны, влияния этого позитива мы пока не видим, потому что люди продолжают оставаться чистыми покупателями валюты. Эта тенденция все еще не переломлена. Деньги на депозиты не возвращаются (есть небольшой рост рублевых депозитов, но в пределах процентного прироста). Если говорить про курсы валют, то наша привязка к российской экономике все время оставляет нам некоторые политические риски, которые работают в разные стороны. Условно, договорились Путин с Байденом о встрече — оба рубля укрепляются, а если произойдет что-то негативное, то будет все не очень хорошо, — добавляет Катерина Борнукова.

Исходя из таких данных, рано говорить о кардинальных и устойчивых изменениях, отмечает эксперт BEROC. В ближайшем будущем белорусскую экономику могут ждать как позитивные, так и негативные сюрпризы. Например, позитивом будет, если удастся и далее наращивать экспорт. А негативным фактором могут оказаться риски, связанные с поставками в страну нефти, от которых зависит способность зарабатывать на экспорте нефтепродуктов в прежнем объеме.

Важно, за счет чего растут золотовалютные резервы

— Тут важно принимать во внимание, растут ЗВР на долговой основе или нет. А в текущей ситуации важно, чтобы увеличение золотовалютных резервов не сопровождалось ростом внешнего долга правительства и Нацбанка, а также ростом их внутренней валютной задолженности перед коммерческими банками, — подчеркивает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Экономист указывает, что в условиях ухудшения доступа к новым внешним заимствованиям валютные обязательства органов госуправления, включая правительство, перед банками в первом квартале 2021 года возросли на 22,1% до 3,725 млрд долларов. А валютные обязательства Нацбанка перед банками в первом квартале увеличились на 59,9% и на 1 апреля составляли 917,1 млн долларов.

— Таким образом, валютная поддержка правительства и Нацбанка со стороны банковского сектора позволила увеличить золотовалютные резервы в первом квартале текущего года сразу на 1,017 млрд долларов. Без этой валютной поддержки со стороны банков сокращение золотовалютных резервов в первом квартале 2021 года было бы гораздо более внушительным: минус 1,545 млрд долларов вместо фактических минус 528,4 млн долларов (при прочих равных условиях), — говорит Александр Муха.

Возможности коммерческих банков в части валютного финансирования правительства и Нацбанка не безграничны, особенно с учетом оттока валютных вкладов населения и ухудшения доступа к международным финансовым рынкам на фоне политического кризиса в стране, отмечает эксперт. В то время, как потребность правительства в иностранной валюте может увеличиться в случае необходимости оказания поддержки отдельным госпредприятиям.

Без урегулирования политического кризиса экономика не может работать в штатном режиме

Относительная стабильность на внутреннем валютном рынке обеспечивается за счет достаточно жесткой монетарной политики Нацбанка и ограничения денежных доходов населения, продолжает аналитик. Например, 5 мая Нацбанк провел кредитный аукцион, на котором заявки от банков были на общую сумму 895 млн рублей. А удовлетворил регулятор заявки только на 225,5 млн рублей, что составляет всего 25,2% от общей потребности банков в рублевой ликвидности. О том, что регулятор придерживается жесткой монетарной политики, свидетельствуют и высокие нормативы обязательного резервирования по средствам, которые банки привлекли у физических и юридических лиц.

— Обращает на себя внимание, что, по данным Нацбанка, в четвертом квартале 2020 года спред между справочными ставками по рублевым кредитам и депозитам (разница между средней процентной ставкой по всем рублевым кредитам банков физическим и юридическим лицам и средней процентной ставкой по всем рублевым срочным банковским вкладам физических и юридических лиц) опустился в отрицательную область и составил минус 1,2 процентного пункта. Это выглядит достаточно тревожно, поскольку в четвертом квартале 2020 года уже сложилась ситуация, при которой банки начинают работать себе в убыток, — говорит эксперт.

В то время как жесткая монетарная политика влияет на укрепление курса белорусского рубля, ее сохранение может привести к обострению отдельных финансовых и экономически рисков, в частности связанных с увеличением просроченной задолженности в экономике в условиях ухудшения доступа к кредитным ресурсам. Это по цепочке может привести к росту проблемных активов банковского сектора, отмечает экономист. В условиях штатного функционирования экономики Нацбанк мог бы на здоровой основе смягчать монетарную политику, однако в нынешней реальности это может вылиться в ускорение темпов девальвации национальной валюты и инфляции.

— Чтобы обеспечить долгосрочную стабильность на валютном рынке, нужно, чтобы экономика Беларуси вернулась к функционированию в штатном режиме. Но без урегулирования политического кризиса в стране это невозможно. Соответственно, в этом случае инфляционные и девальвационные ожидания в экономике по прежнему будут превышать свой естественный (равновесный) уровень, и тем самым вносить негативную лепту в динамику показателей внутреннего валютного рынка Беларуси.

По мнению собеседника, в экономике образовался замкнутый круг, выйти из которого позволило бы скорое урегулирование политического кризиса в стране, в то время как дальнейшее затягивание этого процесса может обернуться для Беларуси тяжелыми экономическими потерями, которые будут исчисляться миллиардами долларов в год.