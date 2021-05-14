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Минимальный потребительский бюджет отменяется в Беларуси

14.05.2021 10:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Минимальный потребительский бюджет (МБП) отменяется в республике, соответствующий закон от 7 мая №98-З "Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной зарплаты" опубликован на Национальном правовом интернет-портале в пятницу. 

Согласно документу, закон от 9 января 1992 года "О формировании и использовании минимального потребительского бюджета" признается утратившим силу.

Минимальный потребительский бюджет представляет из себя расход на покупку набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Для трудоспособного населения этот показатель с 1 мая по 31 июля составляет 562,28 рубля, для пенсионеров - 437,20 рубля.

Теперь основой для установления минимального размера алиментов и других выплат, которые не связаны с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями, будет бюджет прожиточного минимума (БПМ).

В частности, оптимизирован перечень социально-демографических групп, для которых рассчитывается БПМ, например, из него исключена группа "студенты". Также сокращены сроки пересмотра состава и структуры БПМ - с пяти до трех лет. Предполагается, что позволит более своевременно его актуализировать, учитывая изменения потребительских расходов малообеспеченных граждан.

Размер минимальной зарплаты (МЗП) будет устанавливать Совет Министров с участием республиканских объединений нанимателей и профсоюзов ежегодно с 1 января. Она не станет меньше 30% прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по стране, который определен в прогнозе социально-экономического развития Беларуси на год, соответствующий месяцу установления размера месячной минимальной заработной платы

Основные статьи 1-4 вступят в силу через полгода. За это время Совмину нужно обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с законом.

 
Теги: Минск
 
 
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Будет по-другому устанавливаться и размер минимальной месячной зарплаты, в силу изменения вступят через полгода.
 
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