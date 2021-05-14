Примерно $3,5 млн в год. Власти планируют забирать у застройщиков и «ИПшников» процент от стоимости их работ

«Куда уйдет эта сумма?»

Проект указа прокомментировал архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп», председатель ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антон Гарустович:

- На протяжении последних двух лет наша ассоциация, общаясь с ответственными лицами в министерствах и ведомствах, видела, что в разное время часто появлялись, высказывались и презентовали идеи о создании при Министерстве архитектуры и строительства подобного фонда, с отчислениями от объема строительно-монтажных работ, и направлением на развитие отрасли. Все это было обосновано различными гипотезами и проектами, под разными причинами, но в том числе и довольно благородными. То есть ввели информационную технологию, с помощью которой можно конкурировать с внешними рынками, или внедрили единую базу объектов, создания единой базы BIM и так далее. Это ведь хорошая вещь.

Но вопрос больше не в том, сколько денег и куда, а в том, что это «обязаловка». Когда мы видим информацию «давайте создадим фонд», то сразу вопрос: для чего, на какие цели будут деньги направлены и зачем это мне?

Я в союзе предпринимателей, к примеру. Я плачу взносы, но знаю, куда они идут. Аппарат фонда доводит законы, делает семинары, защищает бизнес. Это довольно хорошая инвестиция для меня. Если я делаю отчисление под благоустройство и вижу, что они действительно идут на благоустройство – то да, это хорошая тема.

Если в целом говорить о фонде, то это какая-то целевая вещь. Деньги собираются под какую-то определенную цель. И здесь нужно понимать, куда эти огромные деньги будут идти. Потому что кажется, что это только 0.07%. Но если примерно подсчитать, например, что квадратный метр 500$, и мы умножаем на небольшой квартал или объект или дома в 10.000 квадратных метров. Умножаем 500 на 10.000 и берем отсюда 0.07% - уже сумма неплохая. А учитывая объем рынка сумма огромная. И куда она уйдет? На какие цели?

Справочно: объем рынка строительных услуг согласно данным Белстата за 2020 год 12.642,3 млн. рублей , отчисления в фонд составят 0,07 %, что равно 8,85 млн рублей, что эквивалентно $3,5 млн по курсу Нацбанка.

- Когда создается фонд, то вначале делается стратегия, план, вопросы «зачем?», «кого привлекаем?», это все обсуждается, общаются с соискателями (ведь обычно взносы в фонд на добровольных основах), определяют нужен ли такой фонд и только после этого он вступает в силу. Тут же совершенно обратная ситуация: появился фонд, скиньте в него обязательно все деньги, а потом уже решим куда они пойдут.

Опять же, я, к примеру, простой «ИПшник», который занимается штукатуркой. Куда я должен отчислять, за что я должен отчислять, и как это мне поможет? Плюс еще и бухгалтерия усложняется сильно.

Еще интересный момент, что цель этих отчислений в проекте толком не прописали (кроме общих фраз в начале «для развития отрасли»), а вот кто понесет наказание за нецелевое использование – целый лист. То есть как так? Были прецеденты, и решили сразу расписать наказание за нецелевое, но так и не обозначив целевое.

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