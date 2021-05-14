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Примерно $3,5 млн в год. Власти планируют забирать у застройщиков и «ИПшников» процент от стоимости их работ
14.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На
О чем Указ?
Указанные лица будут обязаны ежемесячно перечислять целевые отчисления на единый казначейский счет.
Предполагается, что получаемые средства будут способствовать:
– совершенствованию системы финансирования работ (услуг) по мониторингу цен (тарифов, стоимости), расчету индексов цен в строительстве;
– повышению эффективности системы ценообразования, путем создания требуемых информационных систем и ресурсов;
– совершенствованию применения в строительстве неизменных договорных цен, в независимости от источников финансирования;
– реализации цифровой трансформации строительной отрасли, как важной части Директивы от 04.03.2019 № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».
В проекте предусмотрены размеры отчислений:
– 0,07% от стоимости строительно-монтажных (в т.ч. ремонтных) работ при строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств. Такой же объем отчислений предусмотрен при строительстве жилых домов;
– 0,09% от стоимости строительно-монтажных, а также ремонтных работ при строительстве объектов с иными источниками финансирования.
Указанные отчисления будут оплачиваться заказчиками (застройщиками) посредством предоставления платежных поручений в обслуживающий банк ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным. Расчет суммы отчислений производится при проведении расчетов с подрядчиками за работы, выполненные в отчетном месяце, на основании суммы за выполненные работы с учетом выплаченных текущих и целевых авансов.
Нормы обсуждаемого Указа не новы: в настоящее время действует система финансирования работ (услуг) по мониторингу цен (тарифов), расчетов цен в строительстве, установленная постановлением Совмина от 19.04.2008 № 583 «О некоторых вопросах регулирования ценообразования в строительстве». Согласно данному документу, заказчики (застройщики) при выполнении строительно-монтажных работ оплачивают коммунальным унитарным предприятиям (КУП) по ценообразованию в строительстве не более 0,09% от стоимости работ, однако на практике многие организации отказываются оплачивать работы (услуги) КУП по ценообразованию по мониторингу цен, и расчету индексов цен в строительстве.
В соответствии с проектом предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств по целевым отчислениям. Так, в частности, в случае частичного либо полного неисполнения обязательств, предусмотренных Указом, перечисление целевых отчислений будет осуществляться юридическими лицами за счет чистой прибыли. Также за несвоевременное перечисление или неперечисление указанных денежных средств юридические лица и ИП несут ответственность в виде уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования НБ на день осуществления платежа за каждый день просрочки, включая день перечисления целевых отчислений.
С проектом можно ознакомиться на
Сроки проведения обсуждения: с 12 по 22 мая 2021 г.
«Куда уйдет эта сумма?»
Проект указа прокомментировал архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп», председатель ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антон Гарустович:
- На протяжении последних двух лет наша ассоциация, общаясь с ответственными лицами в министерствах и ведомствах, видела, что в разное время часто появлялись, высказывались и презентовали идеи о создании при Министерстве архитектуры и строительства подобного фонда, с отчислениями от объема строительно-монтажных работ, и направлением на развитие отрасли. Все это было обосновано различными гипотезами и проектами, под разными причинами, но в том числе и довольно благородными. То есть ввели информационную технологию, с помощью которой можно конкурировать с внешними рынками, или внедрили единую базу объектов, создания единой базы BIM и так далее. Это ведь хорошая вещь.
Но вопрос больше не в том, сколько денег и куда, а в том, что это «обязаловка». Когда мы видим информацию «давайте создадим фонд», то сразу вопрос: для чего, на какие цели будут деньги направлены и зачем это мне?
Я в союзе предпринимателей, к примеру. Я плачу взносы, но знаю, куда они идут. Аппарат фонда доводит законы, делает семинары, защищает бизнес. Это довольно хорошая инвестиция для меня. Если я делаю отчисление под благоустройство и вижу, что они действительно идут на благоустройство – то да, это хорошая тема.
Если в целом говорить о фонде, то это какая-то целевая вещь. Деньги собираются под какую-то определенную цель. И здесь нужно понимать, куда эти огромные деньги будут идти. Потому что кажется, что это только 0.07%. Но если примерно подсчитать, например, что квадратный метр 500$, и мы умножаем на небольшой квартал или объект или дома в 10.000 квадратных метров. Умножаем 500 на 10.000 и берем отсюда 0.07% - уже сумма неплохая. А учитывая объем рынка сумма огромная. И куда она уйдет? На какие цели?
- Когда создается фонд, то вначале делается стратегия, план, вопросы «зачем?», «кого привлекаем?», это все обсуждается, общаются с соискателями (ведь обычно взносы в фонд на добровольных основах), определяют нужен ли такой фонд и только после этого он вступает в силу. Тут же совершенно обратная ситуация: появился фонд, скиньте в него обязательно все деньги, а потом уже решим куда они пойдут.
Опять же, я, к примеру, простой «ИПшник», который занимается штукатуркой. Куда я должен отчислять, за что я должен отчислять, и как это мне поможет? Плюс еще и бухгалтерия усложняется сильно.
Еще интересный момент, что цель этих отчислений в проекте толком не прописали (кроме общих фраз в начале «для развития отрасли»), а вот кто понесет наказание за нецелевое использование – целый лист. То есть как так? Были прецеденты, и решили сразу расписать наказание за нецелевое, но так и не обозначив целевое.
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Примерно $3,5 млн в год. Власти планируют забирать у застройщиков и «ИПшников» процент от стоимости их работ
На общественное обсуждение вынесен проект Указа «О целевых отчислениях», подготовленный Минстройархитектуры, в целях регулирования отношений в области...
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