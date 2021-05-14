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Доллар США и евро подешевели на старте торгов в пятницу
14.05.2021 11:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая ― Sputnik. Евро и доллар США просели на старте торгов в пятницу, российский рубль прибавил в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:28, евро упал на 0,05%, доллар США сдал позиции на 0,28%, российский рубль подскочил в стоимости на 0,22%.
В начале торгов 14 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российский рубль, наоборот, укрепил свои позиции и подрос по отношению к белорусской валюте в начале торгов в пятницу.
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