Доллар США и евро подешевели на старте торгов в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая ― Sputnik. Евро и доллар США просели на старте торгов в пятницу, российский рубль прибавил в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:28, евро упал на 0,05%, доллар США сдал позиции на 0,28%, российский рубль подскочил в стоимости на 0,22%.

В начале торгов 14 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,06 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,53 рубля,

100 российских рублей – 3,41 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Читайте также: