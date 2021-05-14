Президент поручил сделать продовольственные рынки доступными для фермеров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо навести порядок на продуктовых рынках страны.

Глава государства в пятницу посещает экорынок в Валерьяново, который находится под Минском.

"Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать", - цитирует БелТА слова Лукашенко

По его словам, людям нужна возможность свободно продавать свой товар, им необходимо предоставить доступ на рынок.

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