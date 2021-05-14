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Президент поручил сделать продовольственные рынки доступными для фермеров
14.05.2021 11:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо навести порядок на продуктовых рынках страны.
Глава государства в пятницу посещает экорынок в Валерьяново, который находится под Минском.
"Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать", - цитирует
По его словам, людям нужна возможность свободно продавать свой товар, им необходимо предоставить доступ на рынок.
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Посещая в пятницу экорынок Валерьяново под Минском, глава государства распорядился навести порядок в торговле продовольствием.
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