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Президента оставят без декретов? Конституционная комиссия предлагает очередные изменения

14.05.2021 11:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Законодательную функцию президента Беларуси планируется ограничить, исключив возможность издания им декретов, имеющих силу закона. Об этом заявил председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, сообщает ТАСС.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«В целях более полной реализации парламентом законодательной функции [следует] исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона», — отметил Миклашевич на заседании Конституционной комиссии.

Напомним, в 1996 году через референдум была изменена Конституция. Новая редакция Конституции позволила Александру Лукашенко занять доминирующее положение над всеми ветвями власти. Президент получил возможность распускать парламент, формировать исполнительную власть, назначать почти всех высших судей в стране, его декреты и указы стали выше законов по юридической силе.

 
 
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Законодательную функцию президента Беларуси планируется ограничить, исключив возможность издания им декретов, имеющих силу закона.
 
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