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БНК продает нефтебазу в Украине, где задумались о госрегулировании цен на топливо
14.05.2021 11:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «БНК-Украина», «дочка» спецэкспортера нефтепродуктов «Белорусской нефтяной компании» (БНК), планирует продать нефтебазу в Житомирской области Украины местному сельхозпредприятию «Укр-Агро РТ». Информация об этом размещена на
Нефтебаза расположена на территории 4,34 га, имеет семь емкостей объемом 3,83 тыс. м3, есть подъездной путь с пятью пунктами налива в автотранспорт. Нефтебаза введена в эксплуатацию в 1998 г. На территории ЦИК также размещены: двухэтажное административно-бытовое здание площадью 200 м², прирельсовый тарный склад площадью 3,3 тыс. М2 с дизельным погрузчиком, насосная станция закрытого типа с двумя насосами, складские помещения, пост охраны, автомобильная весовая, два пожарных водоема.
Украинская «дочка» БНК выставляла свою единственную нефтебазу на продажу еще в 2019 году и хотела за нее выручить 1,3 млн долларов.
Стоит отметить, что белорусское топливо занимает весомую долю на украинском рынке. Однако премиальность этого направления для белорусских производителей нефтепродуктов в скором времени может улетучиться. Дело в том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выступило с инициативой ввести временное государственное регулирование цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ. В ведомстве пояснили, что установление предельной торговой надбавки необходимо для предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности моторного топлива для населения.
2 апреля Кабинет министров и большинство крупных сетей АЗС Украины подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений. По данным агентства «
В Консалтинговой группе «А-95»
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Украинская «дочка» БНК выставляла свою единственную нефтебазу на продажу еще в 2019 году и хотела за нее выручить 1,3 млн долларов.
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