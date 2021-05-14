БНК продает нефтебазу в Украине, где задумались о госрегулировании цен на топливо

Источник материала: Tut.by

Компания «БНК-Украина», «дочка» спецэкспортера нефтепродуктов «Белорусской нефтяной компании» (БНК), планирует продать нефтебазу в Житомирской области Украины местному сельхозпредприятию «Укр-Агро РТ». Информация об этом размещена на сайте Антимонопольного комитета Украины. Сумма сделки не называется.



Фото: БНК-Украина

Нефтебаза расположена на территории 4,34 га, имеет семь емкостей объемом 3,83 тыс. м3, есть подъездной путь с пятью пунктами налива в автотранспорт. Нефтебаза введена в эксплуатацию в 1998 г. На территории ЦИК также размещены: двухэтажное административно-бытовое здание площадью 200 м², прирельсовый тарный склад площадью 3,3 тыс. М2 с дизельным погрузчиком, насосная станция закрытого типа с двумя насосами, складские помещения, пост охраны, автомобильная весовая, два пожарных водоема.

Украинская «дочка» БНК выставляла свою единственную нефтебазу на продажу еще в 2019 году и хотела за нее выручить 1,3 млн долларов.

Стоит отметить, что белорусское топливо занимает весомую долю на украинском рынке. Однако премиальность этого направления для белорусских производителей нефтепродуктов в скором времени может улетучиться. Дело в том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выступило с инициативой ввести временное государственное регулирование цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ. В ведомстве пояснили, что установление предельной торговой надбавки необходимо для предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности моторного топлива для населения.

2 апреля Кабинет министров и большинство крупных сетей АЗС Украины подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений. По данным агентства « Интерфакс-Украина », до этого представители власти настойчиво предлагали заправочным станциям понизить возросшие в последние месяцы цены на топливо.

В Консалтинговой группе «А-95» отмечают , что лишь у 14% АЗС общей численностью около 1000 единиц, которые преимущественно приходятся на сети OKKO, WOG, Socar и Shell, цены находились выше уровня, предложенного Минэкономики. Эксперты считают, что введение госрегулирования нанесет сокрушительный удар по легальному сектору топливного рынка, придаст мощный стимул кустарному производству и более глубокому проникновению схем по уходу от налогообложения.