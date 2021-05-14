С ноября в Беларуси отменяется минимальный потребительский бюджет

7 мая Александр Лукашенко подписал закон, в соответствии с которым отменяется минимальный потребительский бюджет, а минимальная зарплата будет привязана к прогнозу средней зарплаты. Сегодня данный закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Закон «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной зарплаты» подписан Александром Лукашенко еще 7 мая, а вступает в силу через 6 месяцев после официального опубликования, то есть с 15 ноября текущего года.

Данный закон предусматривает отмену минимального потребительского бюджета (МПБ). Теперь будет действовать только один социальный норматив - бюджет прожиточного минимума (БПМ), в соответствии с которым будут установлены размены алиментов и других выплат, предусмотренных актами законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями.

Планируется, что использование только одного норматива позволит обеспечить единообразие в соцвыплатах и других видах госпомощи.

Сообщается, что размер минимальной зарплаты теперь будет устанавливать Совмин вместе с республиканским объединением нанимателей и профсоюзами по предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам ежегодно с 1 января.

Размер минимальной зарплаты должен будет составлять не менее 30% прогнозируемой в данном месяце номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике с учетом прогноза социально-экономического развития страны на календарный год.

Помимо этого из понятия «основные социально-демографические группы населения» исключаются «студенты». Поскольку возрастные рамки для студентов отсутствуют, а условный студенческий возраст входит в трудоспособный. Теперь осталось 3 группы: дети, трудоспособное население и пенсионеры.