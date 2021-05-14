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Предложения Конституционной комиссии: присяга для депутатов, запрет на совмещение должностей
14.05.2021 12:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конституционная комиссия провела очередное заседание, где обсудила изменения, которые предлагается внести в Основной закон страны.
Например, как сообщает
«Основываясь на конституционном принципе разделения властей, (предлагается — ИФ) исключить из ч. 3 ст. 92 конституции второе предложение, предусматривающее, что депутат Палаты представителей может быть одновременно членом правительства, закрепив в конституции норму о запрете на совмещение должностей депутата Палаты представителей и члена правительства», — пояснил предложение председатель Конституционного суда и глава комиссии Петр Миклашевич.
А вот предложение объединить две палаты парламента в одну комиссия не поддержала.
«Действительно, было очень много предложений создать из двух палат одну палату, то есть однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее. Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и в том числе и палат парламента. Поэтому предлагается здесь вот этот уже опробованный, положительно сказавший опыт продолжить реализовывать, и мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте», — заявил член комиссии, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.
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Конституционная комиссия провела очередное заседание, где обсудила изменения, которые предлагается внести в Основной закон страны.
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