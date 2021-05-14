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Доллар США и евро сдали позиции на торгах в пятницу
14.05.2021 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая ― Sputnik. Доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Европейская валюта уменьшилась в стоимости на 0,08%, доллар США, в свою очередь, просел на 0,28%, российский рубль подрос в цене на 0,23%.
На торгах 14 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как формируется валютная корзина?
Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин отмечал, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.
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Российская валюта укрепила свои позиции и подросла в цене по отношению к белорусскому рублю на торгах в пятницу.
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