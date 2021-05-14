Доллар США и евро сдали позиции на торгах в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая ― Sputnik. Доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Европейская валюта уменьшилась в стоимости на 0,08%, доллар США, в свою очередь, просел на 0,28%, российский рубль подрос в цене на 0,23%.

На торгах 14 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,06 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,53 рубля,

100 российских рублей – 3,41 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как формируется валютная корзина?

Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин отмечал, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.

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