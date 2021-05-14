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Цены на бензин в США достигли максимума за 7 лет

14.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В США цены на бензин достигли максимума за 7 лет из-за кибератаки. Топливо подешевеет только после полного восстановления работы трубопровода - на это потребуется еще несколько дней. Перебои с поставками бензина остро ощущаются в 5 штатах. Напомним, хакеры атаковали компанию-оператора неделю назад. Вирус заблокировал компьютерную систему и зашифровал данные. Сеть заработала только выплаты взломщикам около 5 миллионов долларов.


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В США цены на бензин достигли максимума за 7 лет из-за кибератаки. Топливо подешевеет только после полного восстановления работы трубопровода - на это потребуется...
 
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