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Умер депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко

14.05.2021 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер депутат Игорь Лавриненко, сообщили в телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.


Фото: t.me/modmilby

Лавриненко занимал пост зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности. О причинах смерти не сообщается.

Игорю Лавриненко было 60 лет, он родился в Минске. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию химической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Лавриненко прошел путь от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, сообщает Минобороны страны.

С 2014 года проходил службу в должности атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в России (по совместительству в Армении). За более чем 35 лет был награжден медалями и орденами, в том числе орденами «Красной звезды» и «За службу Родине».

В 2019 году Лавриненко избрали депутатом Палаты представителей Национального собрания.

 
Теги: Минск
 
 
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Лавриненко прошел путь от командира взвода до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси
 
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