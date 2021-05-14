Премьер побывал на флагмане по выпуску беконной свинины: здесь закончен большой инвестпроект

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в рамках рабочей поездки в Брестскую область посетил «Белдан» Николая Говорко. На долю этого предприятия, которое попало в госпрограммы, приходится 5,5% производства свинины в Беларуси, сообщили в пресс-службе премьер-министра.



Фото: скриншот видео пресс-службы премьер-министра

Инвестпроект «Филиал ИООО „Белдан“, агропромышленное предприятие по убою и переработке беконной свинины мощностью 80 голов в час и подъездная дорога к нему в городе Барановичи Брестской области» реализовывался с 2016 по 2020 годы.

В 2018 на предприятии ввели первый пусковой комплекс. После этого здесь побывал тогдашний премьер Сергей Румас. Производственная мощность первого пускового комплекса предприятия по убою и переработке беконной свинины составляет 1400 голов в смену. Сырье сюда поставляется исключительно со своих комплексов «Белдана». Предприятие реализует охлажденные полутуши и охлажденные либо замороженные субпродукты.

Инвестиции в предприятие в 2019 году Говорко оценивал в 9,6 млн евро. Речь шла о вложениях в инфраструктуру, строительно-монтажные работы, технологию.

Первый свиноводческий комплекс по датским технологиям учредитель «Белдана» Николай Говорко построил в Ляховичском районе. Говорко был одним из бизнесменов, чьи проекты попали в госпрограммы. Ресурсы предоставлял Банк развития. Есть у Николая Говорко и проекты в Могилевской области.

Николай Говорко занял 42-ю позицию в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника». Уроженец Березовского района, земляк Юрия Чижа, Николай Говорко первым из крупных бизнесменов получил право на строительство с нуля современного свиноводческого комплекса. Пуск «Белдана» состоялся в 2009 году (объем инвестиций — 22,5 млн евро).

В течение 2018 года бизнесмен строил новый свинокомплекс мощностью 53 тыс. голов в Белыничском районе. Ресурсы на его сооружение (43 млн рублей) Говорко получил в сентябре 2017 года по результатам конкурса, проведенного Банком развития Республики Беларусь в рамках государственной программы развития аграрного бизнеса на 2016−2020 годы. Филиалы «Белдан» в Слонимском и Толочинском районах вошли в топ -15 свиноводческих хозяйств лидеров по валовому привесу на одну голову в 2018 год