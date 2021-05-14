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Премьер побывал на флагмане по выпуску беконной свинины: здесь закончен большой инвестпроект
14.05.2021 15:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в рамках рабочей поездки в Брестскую область посетил «Белдан» Николая Говорко. На долю этого предприятия, которое попало в госпрограммы, приходится 5,5% производства свинины в Беларуси, сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Инвестпроект «Филиал ИООО „Белдан“, агропромышленное предприятие по убою и переработке беконной свинины мощностью 80 голов в час и подъездная дорога к нему в городе Барановичи Брестской области» реализовывался с 2016 по 2020 годы.
В 2018 на предприятии ввели первый пусковой комплекс. После этого здесь побывал тогдашний премьер Сергей Румас. Производственная мощность первого пускового комплекса предприятия по убою и переработке беконной свинины составляет 1400 голов в смену. Сырье сюда поставляется исключительно со своих комплексов «Белдана». Предприятие реализует охлажденные полутуши и охлажденные либо замороженные субпродукты.
Инвестиции в предприятие в 2019 году Говорко оценивал в 9,6 млн евро. Речь шла о вложениях в инфраструктуру, строительно-монтажные работы, технологию.
Первый свиноводческий комплекс по датским технологиям учредитель «Белдана» Николай Говорко построил в Ляховичском районе. Говорко был одним из бизнесменов, чьи
Николай Говорко занял
В течение 2018 года бизнесмен строил новый свинокомплекс мощностью 53 тыс. голов в Белыничском районе. Ресурсы на его сооружение (43 млн рублей) Говорко получил в сентябре 2017 года по результатам конкурса, проведенного Банком развития Республики Беларусь в рамках государственной программы развития аграрного бизнеса на 2016−2020 годы. Филиалы «Белдан» в Слонимском и Толочинском районах вошли в топ -15 свиноводческих хозяйств лидеров по валовому привесу на одну голову в 2018 год
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в рамках рабочей поездки в Брестскую область посетил «Белдан» Николая Говорко. На долю этого предприятия, которое...
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