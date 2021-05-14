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ЕАБР: инфляция в Беларуси может составить 9% за полгода

14.05.2021 15:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Инфляция в Беларуси в апреле составила 8,6% год к году (8,5% в марте), говорится в аналитическом обзоре Евразийского банка развития.

Ранее Белстат сообщил, что за первый квартал 2021 года инфляция составила 4,6%. При этом прогноз властей на текущий год говорит о том, что инфляция не должна превысить 7,4%. По итогам 2020 года этот показатель достиг отметки в 7,4%.

Аналитики ЕАБР констатируют, что в настоящий момент наблюдаются высокие инфляционные ожидания, при этом сохраняются трудности в логистике, вызванные пандемией.

"Сохранение повышенной инфляции в России и на мировом рынке продовольствия формируют инфляционное давление в Беларуси", - говорится в обзоре.

При этом еще одним фактором выступает повышение цен на топливо. Специалисты ЕАБР делают допущение, что если и дальше будут расти внутренние цены на топливо, то это негативно будет влиять на инфляцию.

"В итоге в мае — июне годовой рост потребительских цен может составить около 9%. В дальнейшем мы ожидаем ослабления проинфляционного давления со стороны мировых цен на продовольствие и восстановление цепочек поставок", - считают аналитики.

 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительным фактором, который разгоняет инфляцию в республике, является рост цен на топливо, вызванный увеличением нефтяных котировок.
 
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