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Силовики взяли в оборот торговые дома БМЗ в России

14.05.2021 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы Беларуси заинтересовались работой группы менеджеров, которые занимались поставками российского металлолома на Белорусский металлургический завод и реализацией белорусской продукции на рынке РФ. Речь идет о торговых домах жлобинского завода в России. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.


«Торговый Дом БМЗ», учредителями которого являются БМЗ и российская компания «БеларусЮгСервис», зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В настоящее время в сферу интересов компании входят два направления: поставка металлолома на БМЗ и приемка металлолома у населения на заготовительных площадках Смоленска, Брянска и Москвы. По последним данным, доля отечественного металлолома в общем объеме производства БМЗ составляла 50%. Остальное сырье приходиться закупать в РФ.

Недавно белорусские силовики занялись изучением российских схем поставок сырья и реализации металлопродукции жлобинского завода. В итоге возникло столько вопросов, что было возбуждено уголовное дело.

Как удалось выяснить TUT.BY, в этой истории фигурируют директор «Торгового дома БМЗ» Виталий Адаменко и его заместитель Евгений Бараев, а также их партнеры. Один их них Виталий Чернель был много лет заместителем гендиректора БМЗ по коммерческим вопросам. Последнее место работы — коммерческий директор смоленской компании «Смолвторсталь».

По предварительной информации, в отношении менеджеров возбуждено дело по признакам ч.3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Некоторые из них задержаны.

В «Торговом Доме БМЗ» заявили, что Адаменко и Бараев «вроде бы находятся в командировке». В минском представительстве российской компании в течение двух дней никто не ответил на телефонные звонки. Получить комментарий в Следственном комитете не удалось.

Ранее в поле зрения силовиков попал другой российский торговый дом БМЗ, который имеет офисы в Москве и Алтайском крае и занимается продажами продукции жлобинского предприятия. Недавно у компании сменился руководитель: на место Алексея Стреченя пришел Андрей Ахрамович.

Получить комментарий на БМЗ не удалось.

В начале 2021 года власти Беларуси вынуждены были одобрить новый пакет антикризисных мер жлобинскому гиганту, который имеет высокую долговую нагрузку. В частности, белорусские банки обязали списать 15% задолженности БМЗ, взятой под гарантии Минфина, а часть валютного долга трансформировали в бюджетный займ в белорусских рублях.

 
 
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Правоохранительные органы Беларуси заинтересовались работой группы менеджеров, которые занимались поставками российского металлолома на Белорусский...
 
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