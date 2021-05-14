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МАЗ открывает новый сервисный центр в Украине

14.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Развивается сотрудничество и по линии Беларусь-Украина. Так, МАЗ открывает новый торгово-сервисный центр в Киевской области "Будшляхмаш". Новый современный комплекс – это очередной этап развития товаропроводящей сети Минского автомобильного завода в Украине. Данный центр полностью обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание производимой спецтехники, в том числе при помощи мобильных ремонтных бригад. К слову, ассортимент продукции состоит более чем из 130 видов различной техники для предприятий коммунального сектора, дорожно-строительных предприятий и силовых структур, а задействованный в производственном процессе персонал насчитывает свыше 400 высококвалифицированных сотрудников.

 
 
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Развивается сотрудничество и по линии Беларусь-Украина. Так, МАЗ открывает новый торгово-сервисный центр в Киевской области "Будшляхмаш". Новый современный...
 
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