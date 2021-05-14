Беларусь и Сахалинская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2021-2023 годы

Источник материала: БT

Беларусь и Сахалинская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на ближайшие три года. Соглашение закрепили в режиме видеоконференции во время заседания рабочей группы по развитию двустороннего взаимодействия. На встрече также рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, обсуждены перспективы увеличения поставок от продовольственных товаров до техники и оборудования. Как отметили на заседании, серьезный потенциал видится в более активном взаимодействии по линии торгово-промышленных палат: организация онлайн-переговоров, выставок, семинаров и налаживание прямых связей между деловыми кругами. К слову, белорусская сторона пригласила российских коллег поучаствовать в мероприятиях выставки "Белагро", которая состоится в июне в Минске.