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Курсы валют на 14 мая 2021 года - евро подешевел, доллар подорожал
14.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Доллар на торгах в четверг подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 6 копеек и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.
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Доллар на торгах в четверг подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 6 копеек и 3 рубля 41 копейку стоят 100...
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