Опасные отходы начнут обезвреживать в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Комплексы по переработке и захоронению токсичных отходов создаются в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении, первый из них появится в нашей стране. Об этом сообщил журналистам в пятницу координатор данного международного проекта Андрей Пинигин.

Предприятие располагается в Чечерском районе Гомельской области. В мае завершается закупка технологического оборудования для него на сумму два с половиной миллиона долларов. Тендер на его поставку выиграла российско-американская компания "Безопасные технологии" из Ленинградской области. Закупка осуществляется Агентством ООН по промышленному развитию.

"Установлена линия, мощность которой рассчитана на уничтожение 1600 тонн отходов в год. При сжигании пестицидов будет использоваться восьмиметровая печь с фильтрующими элементами. Рядом с ней расположены устройства для отслеживания выбросов", – рассказал специалист.

Целью проекта "Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении" является их экологический безопасный сбор и уничтожение. Этот демонстрационный проект четырех стран рассчитан на пять лет, реализуется он с 2018 года.

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