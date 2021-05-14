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Со стройки «Грушевского посада» кто-то «унес» 62 килограмма драгметалла, но милиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла связаться с застройщиком

14.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце марта трое неизвестных проникли на стройку долгостроя «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского, и вынесли оттуда 62 килограмма меди. Свидетели вызвали милицию. Правоохранители отследили маршрут мужчин по камерам наблюдения до заготовительного пункта. Однако возбуждать уголовное дело на неизвестных не стали. Милиция не смогла связаться с руководством Жилстройкомплекта, который возводит ЖК «Грушевский посад», и приняли решение, что все на строительной площадке – бесхозное.

Со стройки «Грушевского посада» кто-то «унес» 62 килограмма драгметалла, но милиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла связаться с застройщиком

В конце марта трое неизвестных проникли на стройку ЖК «Грушевский посад» и унесли оттуда драгметаллы. Это все заметил один из держателей жилищных облигаций и вызвал милицию. Задержать молодых людей с пакетами меди по горячим следам не удалось. Однако правоохранители быстро отследили маршрут передвижения мужчин, а также заготовительный пункт, куда драгметаллы были сданы.

Казалось, что дело почти расследовано. Однако на днях «дольщики», которые написали заявление в милицию, получили ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано.

Со стройки «Грушевского посада» кто-то «унес» 62 килограмма драгметалла, но милиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла связаться с застройщиком

Причина в том, что правоохранителям не удалось связаться ни с руководством Жилстройкомплекта, ни с подрядчиками, которые возводят «Грушевский посад», ни с работниками в офисе компании или строителями на объекте. Поэтому не представляется возможным доказать кражу, так как никто не заявлял об исчезновении их имущества. Отсюда и нет состава преступления.

Со стройки «Грушевского посада» кто-то «унес» 62 килограмма драгметалла, но милиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла связаться с застройщиком
Со стройки «Грушевского посада» кто-то «унес» 62 килограмма драгметалла, но милиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла связаться с застройщиком

Тем временем, другим держателям жилищных облигаций 34 выпуска приходят оповещения, что на недвижимость ЖСК, которой был обеспечен выпуск облигаций, наложен арест. У Жилстройкомплекта образовалась задолженность перед ФСЗН, поэтому суд наложил арест на их имущество. А именно: на квартиру площадью 63,4 квадратных метров на улице Слободской, и на квартиру площадью 76,2 квадратных метров на улице Есенина.

Со стройки «Грушевского посада» кто-то «унес» 62 килограмма драгметалла, но милиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла связаться с застройщиком

Оба объекта обременены ипотекой.

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Теги: Минск
 
 
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В конце марта трое неизвестных проникли на стройку долгостроя «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского, и вынесли оттуда 62 килограмма меди. Свидетели вызвали...
 
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