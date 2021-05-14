Со стройки «Грушевского посада» кто-то «унес» 62 килограмма драгметалла, но милиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла связаться с застройщиком

В конце марта трое неизвестных проникли на стройку ЖК «Грушевский посад» и унесли оттуда драгметаллы. Это все заметил один из держателей жилищных облигаций и вызвал милицию. Задержать молодых людей с пакетами меди по горячим следам не удалось. Однако правоохранители быстро отследили маршрут передвижения мужчин, а также заготовительный пункт, куда драгметаллы были сданы.

Казалось, что дело почти расследовано. Однако на днях «дольщики», которые написали заявление в милицию, получили ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано.