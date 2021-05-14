В Беларусь за I квартал поступило $3 миллиарда иностранных инвестиций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. За январь – март 2021 года в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Белстата.

"Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18%), Украины (6,7%) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6%)", - уточнили в ведомстве.

Важным является тот факт, что поступление прямых иностранных инвестиций составило 2,5 миллиарда долларов, или 84,5% от всех зарубежных инвестиций.

Белорусские субъекты хозяйствования за отчетный период направили за границу инвестиции в размере 1,3 миллиарда долларов. Причем 80,5% вложений было сделано в России. Украинская экономика была проинвестирована на 4,9%, а Великобритании - на 3%.

На долю прямых капиталовложений белорусских предприятий приходилось 96,3% от всех направленных за границу инвестиций.

Ранее в апреле текущего года вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил , что в 2020 году российские инвестиции в Беларусь превысили 4 млрд долларов, в то время как белорусские в России составили также серьезную сумму – 720 млн долларов.

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