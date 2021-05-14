|
В Беларусь за I квартал поступило $3 миллиарда иностранных инвестиций
14.05.2021 17:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. За январь – март 2021 года в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Белстата.
"Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18%), Украины (6,7%) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6%)", - уточнили в ведомстве.
Важным является тот факт, что поступление прямых иностранных инвестиций составило 2,5 миллиарда долларов, или 84,5% от всех зарубежных инвестиций.
Белорусские субъекты хозяйствования за отчетный период направили за границу инвестиции в размере 1,3 миллиарда долларов. Причем 80,5% вложений было сделано в России. Украинская экономика была проинвестирована на 4,9%, а Великобритании - на 3%.
На долю прямых капиталовложений белорусских предприятий приходилось 96,3% от всех направленных за границу инвестиций.
Ранее в апреле текущего года вице-премьер РФ Алексей Оверчук
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямые зарубежные вложения в отечественную экономику при этом превысили показатель в 85%, а основным инвестором традиционно выступила Россия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)