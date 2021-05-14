Российский маркетплейс Ozon зарегистрировал в Беларуси компанию для развития собственной логистики

Источник материала: БT

Российский маркетплейс Ozon зарегистрировал в Беларуси операционную компанию для развития собственной логистики. Компания планирует открыть в этом году сортировочный центр. Также в планах увеличение количества точек выдачи заказов как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети. Как отметили в компании, белорусским пользователям уже несколько лет были доступны товары маркетплейса, однако логистика обеспечивалась с помощью местных служб доставки. С появлением собственного логистического центра компания намерена сократить время доставки товаров в страну, которое на данный момент составляет в среднем 5-7 дней. Также для местных покупателей площадка запустила витрину в белорусских рублях и планирует создание специальной витрины с товарами белорусских производителей.