Лукашенко на рынке не узнал бизнесмена, с которым встречался 11 лет назад

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня посещал фермерский рынок в Валерьяново и «встретил соседа», написал телеграм-канал «Пул Первого» и опубликовал короткое видео их разговора. «Соседом» оказался российский бизнесмен с белорусскими корнями Николай Бурнос. Они уже встречались как минимум однажды — 11 лет назад в Беловежской пуще.



Фото: president.gov.by

— Что вы купили? — поинтересовался Лукашенко у Бурноса.

— Да я всего набрал. Орехи, — ответил бизнесмен и стал демонстрировать пакеты с покупками.

— А это рыба?

— Рыба, мясо.

— Свинина?

— Да.

— Шашлык будет делать. А живешь где?

— Александр Григорьевич, деревня Клетное,

— Как?

— Клетное.

— Клетное…

— Беловежская пуща.

— А-а-а, ну понятно, сосед, значит.

Стоит отметить, что в октябре 2010 года Лукашенко и Бурнос встречались как раз в деревне Клетное. По сути, как говорили местные жители , бизнесмен возродил эту деревню в Пружанском районе, вложив в свою малую родину около 20 млн долларов. Он провел коммуникации, построил коттедж, спортивный центр, туристический комплекс, храм , создал фермерское хозяйство.

Николай Бурнос также известен дружбой со своим земляком экс-главой Нацбанка Петром Прокоповичем. Десять лет назад Бурнос получил возможность построить гостинично-жилой комплекс напротив «Минск-Арены». Сдать объект планировалось в 2014-м, но стройка застыла на уровне котлована. Бурнос пытался привлечь финансирование от других инвесторов, но не получилось. Через год Лукашенко потребовал « вышвырнуть » инвесторов из Лебяжьего и достроить жилье силами госзастройщика. Завершить строительство самого большого многоквартирного жилого дома на проспекте Победителей планируют до декабря 2021 года.