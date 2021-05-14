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Лукашенко на рынке не узнал бизнесмена, с которым встречался 11 лет назад
14.05.2021 18:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сегодня посещал фермерский рынок в Валерьяново и «встретил соседа», написал телеграм-канал «Пул Первого» и
— Что вы купили? — поинтересовался Лукашенко у Бурноса.
— Да я всего набрал. Орехи, — ответил бизнесмен и стал демонстрировать пакеты с покупками.
— А это рыба?
— Рыба, мясо.
— Свинина?
— Да.
— Шашлык будет делать. А живешь где?
— Александр Григорьевич, деревня Клетное,
— Как?
— Клетное.
— Клетное…
— Беловежская пуща.
— А-а-а, ну понятно, сосед, значит.
Стоит отметить, что в октябре 2010 года Лукашенко и Бурнос
Николай Бурнос также
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Александр Лукашенко сегодня посещал фермерский рынок в Валерьяново и «встретил соседа», написал телеграм-канал «Пул Первого» и опубликовал короткое видео их...
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