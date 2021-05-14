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«Расходы превышают доходы, нужно еще 10−15 млн». Олексин может выкупить торговый центр «Валерьяново»

15.05.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Велес-Мит» Алексея Олексина может стать единоличным хозяином торгового центра «Валерьяново» в Минском районе. Информация об этом была озвучена в эфире белорусских телеканалов. Вопрос возможных изменений в структуре собственников «Валерьяново» обсуждался 14 мая во время посещения Александром Лукашенко фермерского рынка в составе ТЦ.


О строительстве экорынка Лукашенко впервые заявил во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию в 2019 году. Здание торгового центра в деревне Валерьяново распахнуло двери 7 ноября 2020 года.

Многофункциональный четырехэтажный комплекс занимает территорию в 20 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Лукашенко. Однако сейчас большая часть площадей пустует, хорошо функционирует на первом этаже рынок, где реализуют свою продукцию фермеры и агрокомпании. И это несмотря на то, что арендная плата была установлена «в 2−3 раза ниже, чем на аналогичных объектах [в Минске]», сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин (цитата по ОНТ).

— Сейчас расходы на этот объект превышают его доходы. Инвесторам надо ежемесячно компенсировать 200 тысяч [рублей], — констатировал Турчин.

Инвесторами по строительству ТЦ «Валерьяново» изначально выступили агрокомбинаты «Ждановичи» и «Дзержинский», Минский молочный завод № 1 и «Велес-Мит», которому принадлежит мясокомбинат в Молодечно и два крупных свинокомплекса. Как сообщили собственники, в процессе строительства объекта были свои сложности, связанные с финансированием.

Александр Турчин заявил, что сейчас обсуждается вопрос изменения структуры собственников торгового центра «в целях привлечения дополнительных инвестиций и дальнейшего комплексного развития объекта».

Речь идет о том, чтобы компания Олексина выкупила доли других участников, инвестировала допресурсы и по итогу была возможность задействовать все площади торгового комплекса. В частности, предлагается выделить площади для фермеров, которые желают торговать только по выходным, а верхние этажи комплекса перепрофилировать для открытия фудкорта, детской игровой зоны и новых непродовольственных магазинов. То есть соблюсти баланс между интересами фермеров, других участников торговли и владельцев комплекса.

Алексей Олексин сообщил, что дополнительные инвестиции оцениваются в 10−15 млн рублей.

Александр Лукашенко сказал, что ему все равно, кто будет заниматься развитием ТЦ «Валерьяново». При этом допустил, что Олексин сделает это «более ответственно, потому что рискует, вкладывает свои деньги».

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Велес-Мит» Алексея Олексина может стать единоличным хозяином торгового центра «Валерьяново» в Минском районе. Вопрос возможных изменений в структуре...
 
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