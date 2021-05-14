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«Расходы превышают доходы, нужно еще 10−15 млн». Олексин может выкупить торговый центр «Валерьяново»
15.05.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «Велес-Мит» Алексея Олексина может стать единоличным хозяином торгового центра «Валерьяново» в Минском районе. Информация об этом была озвучена в эфире белорусских телеканалов. Вопрос возможных изменений в структуре собственников «Валерьяново»
О строительстве экорынка Лукашенко впервые заявил во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию в 2019 году. Здание торгового центра в деревне Валерьяново распахнуло двери 7 ноября 2020 года.
Многофункциональный четырехэтажный комплекс занимает территорию в 20 тысяч квадратных метров,
— Сейчас расходы на этот объект превышают его доходы. Инвесторам надо ежемесячно компенсировать 200 тысяч [рублей], — констатировал Турчин.
Инвесторами по строительству ТЦ «Валерьяново» изначально выступили агрокомбинаты «Ждановичи» и «Дзержинский», Минский молочный завод № 1 и «Велес-Мит», которому принадлежит мясокомбинат в Молодечно и два крупных свинокомплекса. Как сообщили собственники, в процессе строительства объекта были свои сложности, связанные с финансированием.
Александр Турчин заявил, что сейчас обсуждается вопрос изменения структуры собственников торгового центра «в целях привлечения дополнительных инвестиций и дальнейшего комплексного развития объекта».
Речь идет о том, чтобы компания Олексина выкупила доли других участников, инвестировала допресурсы и по итогу была возможность задействовать все площади торгового комплекса. В частности, предлагается выделить площади для фермеров, которые желают торговать только по выходным, а верхние этажи комплекса перепрофилировать для открытия фудкорта, детской игровой зоны и новых непродовольственных магазинов. То есть соблюсти баланс между интересами фермеров, других участников торговли и владельцев комплекса.
Алексей Олексин сообщил, что дополнительные инвестиции оцениваются в 10−15 млн рублей.
Александр Лукашенко сказал, что ему все равно, кто будет заниматься развитием ТЦ «Валерьяново». При этом допустил, что Олексин сделает это «более ответственно, потому что рискует, вкладывает свои деньги».
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«Расходы превышают доходы, нужно еще 10−15 млн». Олексин может выкупить торговый центр «Валерьяново»
Компания «Велес-Мит» Алексея Олексина может стать единоличным хозяином торгового центра «Валерьяново» в Минском районе. Вопрос возможных изменений в структуре...
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