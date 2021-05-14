«Расходы превышают доходы, нужно еще 10−15 млн». Олексин может выкупить торговый центр «Валерьяново»

Источник материала: Tut.by

Компания «Велес-Мит» Алексея Олексина может стать единоличным хозяином торгового центра «Валерьяново» в Минском районе. Информация об этом была озвучена в эфире белорусских телеканалов. Вопрос возможных изменений в структуре собственников «Валерьяново» обсуждался 14 мая во время посещения Александром Лукашенко фермерского рынка в составе ТЦ.





О строительстве экорынка Лукашенко впервые заявил во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию в 2019 году. Здание торгового центра в деревне Валерьяново распахнуло двери 7 ноября 2020 года.

Многофункциональный четырехэтажный комплекс занимает территорию в 20 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Лукашенко. Однако сейчас большая часть площадей пустует, хорошо функционирует на первом этаже рынок, где реализуют свою продукцию фермеры и агрокомпании. И это несмотря на то, что арендная плата была установлена «в 2−3 раза ниже, чем на аналогичных объектах [в Минске]», сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин (цитата по ОНТ).

— Сейчас расходы на этот объект превышают его доходы. Инвесторам надо ежемесячно компенсировать 200 тысяч [рублей], — констатировал Турчин.

Инвесторами по строительству ТЦ «Валерьяново» изначально выступили агрокомбинаты «Ждановичи» и «Дзержинский», Минский молочный завод № 1 и «Велес-Мит», которому принадлежит мясокомбинат в Молодечно и два крупных свинокомплекса. Как сообщили собственники, в процессе строительства объекта были свои сложности, связанные с финансированием.

Александр Турчин заявил, что сейчас обсуждается вопрос изменения структуры собственников торгового центра «в целях привлечения дополнительных инвестиций и дальнейшего комплексного развития объекта».

Речь идет о том, чтобы компания Олексина выкупила доли других участников, инвестировала допресурсы и по итогу была возможность задействовать все площади торгового комплекса. В частности, предлагается выделить площади для фермеров, которые желают торговать только по выходным, а верхние этажи комплекса перепрофилировать для открытия фудкорта, детской игровой зоны и новых непродовольственных магазинов. То есть соблюсти баланс между интересами фермеров, других участников торговли и владельцев комплекса.

Алексей Олексин сообщил, что дополнительные инвестиции оцениваются в 10−15 млн рублей.

Александр Лукашенко сказал, что ему все равно, кто будет заниматься развитием ТЦ «Валерьяново». При этом допустил, что Олексин сделает это «более ответственно, потому что рискует, вкладывает свои деньги».